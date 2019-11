Munkaerőpiaci reform indul Komárom-Esztergom megyében

Komárom-Esztergom megyében is megkezdődik a vállalatokkal szorosabb kapcsolatban megvalósított munkerőpiaci reformprogram, amelyet később a nyugat-magyarországi megyékre is kiterjesztenek – mondta szerdai tatai sajtótájékoztatóján a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára.

Bodó Sándor hozzátette, Komárom-Esztergom megyében 127 ezerről 141 ezerre nőtt a foglalkoztatottak száma 2010 és 2019 második negyedéve között. A növekedés szinte teljes egészében a versenyszektor munkahelyteremtésének tudható be, miközben a közfoglalkoztatásban dolgozók száma csökkent.

A munkanélküliek száma 2010 és 2019 második negyedéve között 11 ezerről 2,6 ezerre csökkent. A munkanélküliségi ráta 8 százalékról 1,8 százalékra mérséklődött. Ilyen alacsony munkanélküliség a munkaerő-tartalékok kimerülését jelzi és szinte a teljes foglalkoztatás állapotának felel meg – hívta fel a figyelmet.









Az államtitkár kiemelte, hogy az Út a munkaerőpiacra program során országosan több tízezer új üres álláshelyet sikerült felkutatni, és eddig több mint 50 ezer sikeres kiközvetítésre került sor. A programot 2020 elejére az egész országra kiterjesztik.

Bodó Sándor elmondta, hogy a munkásszállók építésére indított pályázaton már nemcsak önkormányzatok, hanem gazdasági társaságok is indulhatnak. Az 5 milliárd forintos keretösszeggel meghirdetett lehetőségre 2020. május 15-ig lehet jelentkezni.

Kancz Csaba kormánymegbízott elmondta, a megye munkaerő-tartaléka a közfoglalkoztatottakkal együtt mintegy hatezerre tehető. A most indult új kezdeményezés során erősítik a vállalatokkal történő kapcsolattartást, illetve személyre szabott ajánlatokkal keresik meg a lehetséges munkavállalókat.(MTI)