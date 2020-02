Müncheni konferencia – Kínai külügyminiszter: Washington lejárató kampányt folytat Kína ellen

Hazugságokat terjeszt és lejárató kampányt folytat Kína ellen az Egyesült Államok kormánya – jelentette ki a kínai külügyminiszter szombaton az 56. Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián (MSC).

Vang Ji hangsúlyozta: a washingtoni vezetés magatartása mögött az áll, hogy “Amerikában nem hajlandóak elismerni, hogy sikeres lehet egy szocialista ország”, és ellenzik Kína gyors felemelkedését és “megfiatalodását”.

Ez “igazságtalanság”, mert megfosztja Kínát és a kínai embereket a boldogulás jogától. Az ázsiai országnak és lakóinak joguk van a “jobb élethez”, a fejlődés pedig feltartóztathatatlan. Kína az ötezer éves kultúrájának bölcsességére és “az erős szocialista rendszerre”, a 90 milliós tagságú kommunista pártra és a keményen dolgozó emberek munkájára építve minden akadályt leküzd és “újjászületik” – mondta a pekingi diplomácia vezetője.

Aláhúzta: az Egyesült Államok “szuperhatalom”, ezért igen fontos lenne, hogy “ne veszítse el a józan eszét” és ne játssza el a nemzetközi közösség bizalmát.



Kifejtette: Kína újbóli megerősödése azt is jelenti, hogy a nemzetközi porondon megjelenik egy hatalom, amely a békében és a stabilitásban érdekelt, ezt a fejleményt pedig üdvözölnie kellene a nemzetközi közösségnek.Kiemelte, hogy Kína az Európai Unió egységének és erejének növekedését is támogatja, és jóval több közös ügy köti össze vele, mint amennyi vitájuk van.Kína és az Európai Unió egyaránt a multilateralizmus – a nemzetközi ügyek többoldalú és kölcsönös engedményeken alapuló megállapodásokon nyugvó intézési módjának – híve, és elítéli az unilateralizmust, mindketten a szabadkereskedelem hívei és elítélik a protekcionizmust, és mindketten a többpólusú világrend támogatói, és “több demokráciát” óhajtanak a nemzetközi kapcsolatokban – mondta Vang Ji.Arról is szólt, hogy sikeres a koronavírus elleni küzdelem, ezt jelzi, hogy a fertőzések csupán egy százaléka jelentkezett az ország határain kívül. Aláhúzta, hogy a vírus csak átmenetileg veti vissza hazája fejlődését. Egyben köszönetet mondott a nemzetközi közösségnek a járvány megfékezéséhez nyújtott támogatásért.(MTI)