Moszkvában az április eleji szintre lassult le a fertőzés terjedése

Moszkvában csütörtökre 568-cal nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma, ami a legalacsonyabb napi növekmény április 5. óta az orosz fővárosban.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentette, hogy a koronavírus-helyzetben bekövetkezett pozitív változások nyomán az orosz főváros hétfőtől eltörli az utcai maszkviselési kötelezettséget, amely a zárt közösségi terek esetében továbbra is érvényben marad. Az előírást egyébként szabadtéren a többség már most sem tarja be, de gyenge a fegyelem a metróban és az üzletekben is.

Július 13-tól megnyitnak a vidámparkok, kulturális központok, szórakozóhelyek és diszkók is, azzal a feltétellel, hogy 50 százalékos kapacitással működhetnek. Megengedett lesz az oktatási intézmények, a gyerektáborok és az összes lakossági szolgáltatás működtetése.

Augusztus 1-jétől a 3 ezer főnél kisebb befogadóképességű színházak, mozik és koncerttermek is ismét fogadhatják majd a közönséget, de csak a férőhelyek felét tölthetik meg. A színházak jelezték, hogy az engedély ellenére csak szeptemberben kezdik meg az évadot, mert nem kifizetődők számukra a félházas előadások. A sportrendezvényeken 10-ről 50 százalékra lesz növelhető a lelátók kihasználtsága.

Az Interfax hírügynökség saját forrására hivatkozva azt jelentette, hogy az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) előterjesztette azoknak az európai és ázsiai országoknak a listáját, amelyekkel a kedvező helyi járványhelyzet alapján első ütemben tervezi helyreállítani a légutas-forgalmat. A felsorolásban Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Dánia, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Finnország, Kína, Vietnam, Mongólia és Srí Lanka szerepel.



Még nem ismeretes, hogy az európai országok mikor állnak majd készen az Oroszországból érkező utasok fogadására, akikre, az Egyesült Államokból érkezőkhöz hasonlóan, első körben nem terjesztették ki a fogadókészséget, a hazájukban kialakult járványhelyzet miatt. Korábbi közlések szerint Oroszország, feltehetően augusztustól, két ütemben tervezi újraindítani a Covid-19 miatt március 27-én felfüggesztett rendszeres légi forgalmat.Oroszországban az igazolt koronavírus-fertőzések száma az elmúlt nap alatt 6509-cel 707 301-re emelkedett a csütörtökön közzétett hivatalos adatok szerint. Ez 0,9 százalékos napi növekményt jelent. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 27,3 százaléka tünetmentes.Oroszország jelenleg a negyedik helyen áll a világon a fertőzések számát tekintve, az Egyesült Államok (3 055 101), Brazília (1 713 160) és India (767 296) után.Az aktív esetek száma 2472-vel 215 142-re csökkent Oroszországban. A halálozások száma 176-tal 10 843-ra, a gyógyultaké pedig 8805-tel 481 316-ra emelkedett.Moszkvában a diagnosztizált fertőzöttek száma 568-cal 227 363-ra, a halottaké 32-vel 4059-re, a gyógyultaké pedig 1173-mal 162 086-ra nőtt.Az országban a járvány kezdete óta több mint 22 millió, az elmúlt nap folyamán pedig 288 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 276 213 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter szerda este a Rosszija 1 csatornának elmondta, hogy jelenleg 112 ezer embert kezelnek kórházban koronavírus-fertőzéssel. A tárcavezető kijelentette, hogy Oroszországban a vakcinálás önkéntes alapon történik majd. Közölte, hogy az országban jelenleg 17 féle Covid-19 elleni oltóanyag kifejlesztésén dolgoznak.(MTI)