Most összehasonlíthatod egymással a lézeres szemműtét típusait

A lézeres szemműtétekben szinte csak egyetlen megegyező pont van, és ez a részletes szemészeti vizsgálat. Erre ugyanis mindegyik látásjavító beavatkozás előtt sor kerül annak érdekében, hogy felmérjék a szem aktuális állapotát és kiderüljön, ha esetleg kontraindikált a lézeres szemműtét elvégzése.

Az alapos vizsgálat során egy szaruhártya feltérképező topográffal megvizsgálják a szaruhártya felszínét és egyedi fénytörését annak érdekében, hogy van-e ellenjavallata a későbbi lézeres műtéti beavatkozásnak.

Látásjavító lézeres szemműtétek típusai és főbb jellemzői

Érdemes tudnod arról, hogy nem csak egyféle lézeres szemműtét létezik. Ráadásul azok több ponton is eltérnek egymástól. Szemműtét típusoktól függően lehetnek különbözőek a műtéti eljárásaik, használhatnak egy vagy több lézert a műtét során, eltérő mértékű lehet a műtétet követően tapasztalt látásjavulás és még a gyógyulási idejük között is lehet jelentős eltérés.

Felszíni látásjavító beavatkozások

PRK a legrégebbi lézeres látásjavító eljárás. PRK alkalmával a szaruhártya felszínén történik a műtéti beavatkozás. Az orvos a szaruhártya védőrétegét alkotó hámsejteket mechanikus úton eltávolítja, majd egy excimer lézer pár ezredmilliméter mélységig elpárologtatja a szaruhártya állományának a szövetrétegét.

A beavatkozás utáni 3-5 napban, amíg a hámképződés tart, fájdalom és fényérzékenység mellett idegentest érzés is jelentkezhet, így a munkából kiesés és a gyógyulási idő 1 hét is lehet (különleges munkakörök esetén pedig akár ennél sokkal több is, ugyanis 3 hétig nem ajánlott sem a számítógépen végzett munka, sem a vezetés, valamint 1-2 kilogrammnál nehezebbet tilos emelni és az aktív sport sem ajánlott pár hétig).

A

felszíni

kezelés, amely során érintés nélkül, pusztán csak lézerrel történik a dioptria korrekciós beavatkozás, egy 5 vagy 7 dimenziós szemkövetésre alkalmas

rel. A munkából kiesés és a szem fényérzékenysége 3-5 nap, de az utókezelés hónapokig eltarthat.

Felszín alatti, lebenyes kezelések

LASIK (vagy OPTILASIK) lézeres dioptriakorrekció során a lebenyképzés egy mikrokeratom rezgőkéssel történik, majd szaruhártya felhajtott hámja alatt, abban a rétegben excimer lézerrel végzik el a beavatkozást, amely fájdalomra nem érzékeny (0,07 milliméternél mélyebben).

A műtét alatt és után is fájdalommentes korrekciót követően az utókezelés 2-3 hét, de akár már másnap vissza lehet térni a megszokott napi rutinokhoz.

FEMTO lézeres látásjavítás során a femtoszekundumos lézer egy védőlebenyt alakít ki, majd azalatt dolgozik fájdalom és kellemetlenség érzet nélkül. Az első pár hétben kellemetlenség érzet és szemszárazság jelentkezhet és UV szűrős napszemüveg használata javasolt 3-4hónapig.

VISUMAX (FEMTO-LASIK vagy DiamondFemto) kezelés egy biztonságos és gyors két lézeres FEMTO kezelés, amely során a femtoszekundumos lézer egy lebenyt készít a szaruhártya felső rétegéből. A szaruhártya lebeny nem kerül eltávolításra „csak” felhajtják, hogy egy másik, 5 vagy 7 dimenziós szemkövetésre alkalmas excimer lézer a szaruhártya alsó rétegén elvégezze a szükséges mértékű korrekciót.

Rövidebb a beavatkozási idő, mint az egylézeres kezeléseknél és nincs vákuumos szemrögzítés sem a műtét során. Ezzel a lézeres megoldással így azok számára is elérhető a szemműtét, akiknek egyébként a szemnyomás megemelkedésének veszélye miatt a lézeres kezelés eddig kontraindikált volt (mint például a magas cilinder értékkel vagy vékony szaruhártyával rendelkezők).

A gyógyulás, illetőleg a munkába való visszatérés ideje általában ennél a lézeres műtéti eljárásnál a legrövidebb, vagyis alig 24 óra.