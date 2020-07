Most látszik csak igazán, mit művelt a járvány a hitelekkel

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint óriási volt a visszaesés az újonnan kihelyezett jelzáloghitelek piacán májusban. A személyi kölcsönöknél lassacskán, de újra éledezik a piac.

Májusban még jócskán éreztette a hatását a koronavírus-járvány a lakossági hitelpiacon. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint idén májusban 18,68 milliárd forintnyi új személyi hitelt vettek fel a magyar háztartások, ami 66,5 százalékkal volt kevesebb az előző évhez képest. Az áprilisi 5 éves mélyponthoz képest (12,99 milliárd Ft) ugyanakkor 43,8 százalékkal több fogyott a maximalizált THM-ű hitelből, ami jelzi, hogy kezd visszatérni az élet a fogyasztási hitelek piacára, amin segít a THM-plafon is. A kamatvágás után még kedvezőbb feltételekkel elérhető konstrukciókat a Bank360.hu Személyi Kölcsön Kalkulátorával hasonlíthatjuk össze.

A jellemzően hosszabb hitelbírálati idő miatt a jelzáloghiteleknél csak most éreztette igazán a hatását a koronavírus: májusban 61,92 milliárd forintot folyósítottak a bankok, ami az előző év azonos időszakához képest 28,1 százalékos, az előző hónaphoz képest pedig 13,8 százalékos visszaesést jelent. Lakáshitelekből utoljára 2018. decemberben vettek fel a háztartások ilyen keveset. A jegybanki adatok szerint a tavaly májusi átlagos 5,11 százalékos kamatlábhoz képest idén májusban 4,34 százalék volt az átlag kamatláb. A gyakorlatban ennél kedvezőbb feltételekkel, már kevesebb mint 4 százalékos kamattal is igényelhetünk lakáshitelt, amelyet a Lakáshitel Kalkulátorban is ellenőrizhetünk.

Stagnál az új kihelyezés a babaváró hiteleknél: az előző hónaphoz képest 1,1 százalékkal vettek fel többet a családok a kereken egy éve elérhető, legfeljebb 10 millió forintos konstrukcióból, amely szintén részletesen megismerhető a Bank360.hu Babaváró Hitelkalkulátorával. Az áprilisi 46,01 milliárdhoz képest 46,54 milliárd forintot vettek fel májusban. A termék történetében az április után ez a második legrosszabb hónap.

A Bank360.hu megjegyzi: a járványügyi veszélyhelyzet munkaerőpiacra és gazdaságra gyakorolt hatása májusban már enyhült. Szinte az összes bank elérhetővé tette az új, akkor még 5,9 százalékos THM-mel igényelhető fogyasztási hiteleket, amelyeket július óta már legfeljebb 5,75 százalékos induló THM-mel igényelhetünk.

Az érdeklődés már a régi

A Bank360.hu az online érdeklődéseket is vizsgálta az előző év azonos időszakához viszonyítva. Májusban a személyi kölcsönök iránt némileg nagyobb volt az érdeklődés az egy évvel korábbi bázisértékhez képest, ugyanakkor a szakportál júniusi, keresésekre vonatkozó adatai ismét kisebb visszaesést mutatnak.

Az ingatlanpiaci tranzakcióknál tapasztalt visszapattanás viszont megjelent a jelzáloghitel-érdeklődésekben is. A lakáshitelek és a babaváró hitelek iránt is visszaállt az érdeklődés a járvány előtti szintre. A májusi folyósítási adatok ugyanakkor ezt az érdeklődést nem tükrözik még, hiszen a jelzáloghitelek elbírálási ideje hosszabb folyamat, a járvány pedig jócskán lassítja a babaváró hitel feltételeinek teljesítését.



