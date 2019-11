Moody’s: a következő két évben is robusztus növekedés várható a magyar gazdaságban

A magyar gazdaság növekedése a valamelyes lassulás ellenére a következő két évben is várhatóan robusztus ütemű marad – áll a Moody’s Investors Service kedden Londonban ismertetett éves adósprofil-jelentésében.

A nemzetközi hitelminősítő 32 oldalas elemzése szerint a magyar szuverén adósprofilt alátámasztó tényezők között van a 2014 óta folyamatosan erőteljes gazdasági növekedés, az államháztartási hiány és az államadósság-teher csökkentése melletti elkötelezettség, valamint a magyar gazdaság külső sérülékenységeinek jelentős mértékű és fenntartható mérséklődése, ami javította a gazdaság külső sokktűrő kapacitását.

A Moody’s előrejelzése szerint a magyar hazai össztermék (GDP) növekedési üteme a továbbiakban lassul ugyan, de 2020-ban és 2021-ben is 3,2 százalék körül lesz, ami még mindig robusztusnak számít.

A fő adósminőségi kihívások közé tartozik a továbbra is jelentős államadósság-ráta, amely 2018 végén a GDP-érték 70,2 százaléka volt, de a Moody’s várakozása szerint az erőteljes nominális GDP-növekedés környezetében 2021-re 64 százalék körüli szintre csökken – áll az előrejelzésben.

A Moody’s szerint Magyarország “Baa3” szintű, stabil kilátású, befektetési ajánlású államadós-besorolására felminősítést valószínűsítő hatást gyakorolhat, ha a gazdasági és a költségvetési mérőszámok tovább javulnak, és ha ennek révén az államadósság-ráta jelentős mértékű csökkenéssel a magyar besorolással azonos osztályzatú szuverén adósok mediánértékéhez kezd közelíteni.

A magyar osztályzatra lefelé ható nyomást gyakorolhat ugyanakkor, ha gyengülne az államháztartási deficit csökkentése és/vagy az elsődleges többletek elérése melletti kormányzati elkötelezettség. Negatív fejlemény lenne az is, ha olyan szakpolitikai intézkedések születnek, amelyek visszafogják a gazdasági növekedést, veszélybe sodorva az államadósság-ráta további csökkenését – áll a Moody’s keddi országjelentésében.

A hitelminősítő elemzése szerint a magyar gazdaság reagál a hazai fogyasztás élénkítését célzó kormányzati intézkedésekre; ennek jele, hogy a 2014-2018-as időszakban a gazdasági növekedés átlagos évi üteme 3,9 százalék volt, szemben a 2007-2013-as időszak 0,3 százalékos átlagos évi visszaesésével.

A Moody’s hangsúlyozza, hogy 2016 óta erőteljesen emelkedik a beruházási ráta a magyar gazdaságban. A hitelminősítő várakozása szerint ez a mérőszám 2019 végére a hazai össztermék 30 százalékának közelébe növekszik a 2009-2016-os időszakban mért 21 százalékos éves átlagról.

A Moody’s az országelemzésben kiemeli, hogy a magyar államadósságon belül a devizakötelezettségek rátája június végéig 21 százalékra csökkent a 2011-ben elért 52,6 százalékos legutóbbi csúcsszintről, a külföldi befektetők portfólióiban lévő magyar államadósság-arány pedig tavaly 39,6 százalékra mérséklődött a 2012-ben mért 66,1 százalékról.

A hitelminősítő közölte: várakozása szerint a magyar deviza-államadósság a következő években tovább csökken, bár valószínűleg az eddigieknél lassabb ütemben.

A Moody’s az általa alkalmazott besorolási skála alapján “Alacsony plusz” (L+) értékelést tart érvényben a magyar belpolitikai kockázatra. A jelentés szerint ez azt tükrözi, hogy a cég várakozása szerint a következő években is fennmarad a költségvetés- és gazdaságpolitikai döntéshozatal folytonossága.

A hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ez az értékelés figyelembe veszi az Európai Unióval fennálló feszült viszonyt is.









A Moody’s megjegyzi, hogy a magyar belpolitikai kockázatra érvényes besorolás egy fokozattal jobb az Olaszországra nyilvántartott értékelésnél.

A Moody’s jelenlegi “Baa3” magyar államadós-besorolása a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s módszertanában “BBB mínusz”-nak felel meg.

A Standard & Poor’s február 15-én egy fokozattal “BBB/A-2”-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi “BBB mínusz/A-3”-ról.

Egy héttel később, február 22-én a Fitch Ratings ugyancsak egy fokozattal szintén “BBB”-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek osztályzatát az addigi “BBB mínusz”-ról.

A Moody’s így a másik két globális hitelminősítőnél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.

A februári felminősítések előtt a Standard & Poor’s és a Fitch Ratings egyaránt osztályzatjavítás lehetőségére utaló pozitív kilátással tartotta nyilván a magyar szuverén adósbesorolásokat, a Moody’s magyar államadós-osztályzatának kilátása azonban évek óta stabil.

A Moody’s legutóbb 2016. november 4-én módosította a magyar szuverén osztályzatot: akkor emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába, az addigi “Ba1”-ről a most is érvényes, stabil kilátású “Baa3”-ra javítva a magyar besorolást.

Magyarország azóta hét előre kitűzött felülvizsgálati időpontban szerepelt a Moody’s menetrendjében, legutóbb október 25-én. Ezek közül a cég hat alkalommal nem hajtott végre újabb felülvizsgálatot, egyszer – tavaly november 23-án – az azóta is érvényben tartott “Baa3” szinten megerősítette a magyar államadós-besorolást és az osztályzat stabil kilátását.

Magyarország a három globális hitelminősítő további idei felülvizsgálati menetrendjében már nem szerepel.(MTI)