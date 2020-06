Moody’s: a koronavírus-sokk sem tudja kikezdeni az Egyesült Államok világgazdasági dominanciáját

Megerősítette az Egyesült Államok lehetséges legjobb, “Aaa” szintű államadós-besorolását a Moody’s Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte azt a véleményét, hogy az amerikai gazdaság és a dollár domináns világgazdasági szerepe továbbra is kikezdhetetlen, és az amerikai gazdaságban a koronavírus-járvány mély sokkja sem okoz szerkezeti károsodást.

A Moody’s az amerikai szuverén adósosztályzat stabil kilátását is érvényben tartotta.

Elemzésében hangsúlyozta: az elsőrendű “Aaa” besorolás megerősítésének fő tényezője az Egyesült Államok kivételes gazdasági ereje, gazdaságának puszta mérete – amelyet az amerikai hazai össztermék (GDP) 21 ezer milliárd dolláros tavalyi értéke is tükröz -, valamint a dollár és az amerikai kincstárjegypiac által a globális pénzügyi rendszerben betöltött egyedülálló és központi szerep, amely egyéb előnyök mellett rendkívüli finanszírozási kapacitást biztosít.

Az elmúlt évtized halmozódó államháztartási hiányai nyomán az amerikai szövetségi államadósság mára a legmagasabbak között van világon és az “Aaa” besorolású szuverén adósok körében is, és a koronavírus-járvány okozta mély gazdasági sokk ezt a folyamatot felgyorsította – áll a hitelminősítő helyzetértékelésében.

A Moody’s közölte: várakozása szerint a GDP-arányos szövetségi államháztartási hiány az idén meredek emelkedéssel eléri a 18 százalékot, és jövőre is még 11 százalék lesz, nagyrészt a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklését célzó költségvetési ösztönzők miatt.



Hosszabb távon a hitelminősítő a deficit csökkenésével számol, de még 2030-ra is 7 százalékos GDP-arányos hiányt valószínűsít az amerikai szövetségi költségvetésben.Ebben a környezetben a Moody’s előrejelzése szerint a szövetségi szintű amerikai államadósság-ráta 2030-ra valamivel meghaladja a hazai össztermék 120 százalékát, ha addig nem lesz irányváltás az amerikai költségvetési politikában.A Moody’s hangsúlyozza, hogy tavaly a GDP-érték 79 százalékának felelt meg az amerikai államadósság.A dollár globális tartalékvalutaként betöltött domináns szerepe miatt azonban az Egyesült Államoknak sokkal nagyobb az adósságtűrő kapacitása, mint a világ bármely más szuverén adósának.A szövetségi kormány kamatfizetési kötelezettségei tavaly a költségvetési bevételek 11 százalékát, a hazai össztermék 1,8 százalékát tették ki, és ez önmagában azt jelentené, hogy az amerikai államadósság a legkevésbé fenntarthatók között van az “Aaa” osztályzatú szuverén adósok és a hét legnagyobb ipari hatalom csoportján (G7) belül egyaránt.Tekintettel azonban az amerikai kamatszintek hosszú távú csökkenésére, a deficit finanszírozásának költségei még ebben a környezetben is alacsonyabbak, mint korábban – áll a Moody’s elemzésében.Mindemellett a dollár ma is a világ első számú tartalékvalutája: a globális devizatartalékok 60 százalékát dollárban denominált adósságeszközökben tartják.Az amerikai közadósság-állomány értéke 20 ezer milliárd dollár, és ez azt jelenti, hogy az amerikai kincstárjegypiac messze a legmélyebb és a legbőségesebb likviditású állampapírpiac az egész világon.Ráadásul az amerikai kincstárjegyállomány jelentős hányada nem rezidens befektetők kezében van, és ez is tükrözi az amerikai szuverén adósság elsődleges befektetői menedékstátusát – hangsúlyozza elemzésében a Moody’s.A hitelminősítő szerint a dollár és az amerikai kincstárjegy mértékadó globális szerepe elszigeteli az amerikai gazdaságot, a kötvénypiacot és a pénzügyi rendszert számos lefelé ható szuverén kockázattól.Mindezt egybevetve a Moody’s nagyon valószínűtlennek tartja az Egyesült Államok gazdasági erejének érdemi gyengülését a belátható jövőben.Az Egyesült Államok viszonylag gyors kilábalása a 2008-2009-es globális pénzügyi válság után már megmutatta, hogy az amerikai gazdaság mennyire ellenálló a nagyon súlyos sokkhatásokkal szemben, és a Moody’s várakozása szerint az amerikai gazdaság a koronavírus-járvány által okozott nagyon mély sokk időszaka után is ugyanezt az ellenállóképességet fogja demonstrálni.A cég valószínűtlennek tartja, hogy az amerikai gazdaságban a koronavírus-járvány sokkja érdemi szerkezeti károkat okozna.Hasonló indokokkal nemrégiben egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings is megerősítette stabil kilátással a lehetséges legjobb – e cég módszertanában “AAA” jelölésű – amerikai államdós-osztályzatot.A harmadik globális hitelminősítő, a Standard & Poor’s azonban – elsőként és eddig egyedüliként a piacvezető hitelminősítők közül – már 2011-ben megvonta az Egyesült Államoktól az “AAA” államadós-osztályzatot, először azóta, hogy a szuverén amerikai adósságra ezt a besorolását a cég 1941-ben megadta.A Standard & Poor’s a kilenc évvel ezelőtti – a globális piacokon komoly megrázkódtatást okozó – leminősítés óta az “AAA”-nál egy fokozattal alacsonyabb, “AA plusz” besorolással tartja nyilván a hosszú futamidejű amerikai államadósságot.Az S&P annak idején azzal a véleményével indokolta a leminősítést, hogy az akkori adósságlimit-emelési vita lezárásaként létrejött államháztartási konszolidációs terv elégtelen a középtávú amerikai államadósság-pálya stabilizálásához.(MTI)