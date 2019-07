Montenegró legnagyobb pénzügyi intézményét hozza létre az OTP csoport, ami egyszerre szolgálja a csoport fejlődését és a montenegrói bankrendszer, illetve gazdaság érdekeit – mondta Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója csütörtökön Podgoricában sajtótájékoztatón.

Az elnök-vezérigazgató szerint a montenegrói bankvásárlás – amelyben az OTP leánybankja, a Crnogorska komercijalna banka a.d (CKB) 90,56 százalékos részesedést szerzett a Societe Generale banka Montenegro a.d. (SGM), a Societe Generale csoport montenegrói leánybankjában – jól példázza a csoport terjeszkedésének alapelvét, amely szerint, ahol erre lehetőség van, ott piacvezető szerepre törnek.

Az SGM mérlegfőösszege alapján a montenegrói bankpiacon 11,9 százalékos részesedéssel rendelkezik, így a CKB neve alatt egyesülő két bank jelenlegi összesített részesedése 27,9 százalékot tesz ki. A mintegy 35,6 millió eruóért megvásárolt bank adózott eredménye 7 millió eurót tett ki, míg a CKB-é 10,7 millió volt 2018-ban.



A Nyugat-Balkán Európa gyorsan fejlődő régiója, amely nagy növekedési potenciált kínál, beleértve a gyors fejlődési lehetőségeket a bankszektorban. Montenegró politikailag és gazdaságilag stabil ország, a NATO tagja és az EU-csatlakozás jelöltje, az ország erőteljes fejlődési kapacitással, megfelelő infrastruktúrával rendelkezik – indokolta az OTP montenegrói aktivitását Csányi Sándor.A most lezárt tranzakcióval egy olyan új, erős bank létrehozása veszi kezdetét, amely képes lesz arra, hogy megbízható és stratégiai partner legyen a gyorsan növekvő és fejlődő ország gazdaságának – tette hozzá.Az összeolvadásból a két bank ügyfelei fogják a legtöbbet profitálni, hiszen a nagyobb fiók és ATM hálózat mellett a nagyobb fejlesztési potenciálnak köszönhetően több innováció fogja őket szolgálni – ígérte Csányi Sándor.A montenegrói fővárosban az elnök-vezérigazgató kiemelte: a csoport stratégiájának egyik alapköve a növekedés, mind organikusan, mind akvizíciókon keresztül. Az OTP Csoport nettó hiteleinek 2018-ban látott 15 százalékos növekedése kiemelkedik az európai mezőnyből – tette hozzá.Emlékeztetett arra, hogy 2001-ben kezdtek regionális akvizíciókba: Szlovákia, Bulgária, Románia, Horvátország, Szerbia, Ukrajna, Oroszország és Montenegró volt a sorrend. A válságot követően, 2014-ben kezdett újabb tranzakciók eredményeként mostanáig összesen 9 országban 11 pénzintézet, illetve banki portfólió megvásárlását jelentette be az OTP Bank – közülük már csak 3 tranzakció pénzügyi zárása van hátra (szerb, moldáv, szlovén), és olyan új országokba is belépett, mint Albánia, Moldova és Szlovénia – mondta. Csányi Sándor szerint ezzel az egyedülálló akvizíciós teljesítményével az OTP Csoport a közép-kelet-európai régió legaktívabb bankpiaci konszolidátorává vált, érdemben javítva piaci pozícióit és erősítve a külföldi csoporttagok profit-hozzájárulását. Jelenleg Magyarországgal együtt összesen 10 országban van jelen az OTP Bank, a még folyamatban lévő tranzakciók lezárását követően ez a szám 12-re emelkedik az év végéig – mondta, utalva arra, hogy a moldovai tarnzakció zárása hamarosan várható, és a szlovéniai bankvásárlás is előrehaladott állapotban van.Csányi Sándor az MTI-nek elmondta, hogy csütörtökön találkozott a montenegrói központi bank elnökével, és az ország miniszterelnökével is. Radoje Zugic a találkozón kijelentette, hogy az OTP Csoport jelenléte Montenegróban tovább erősíti a bankszektor stabilitását. Az OTP és a központi bank elnöke egyetértett abban, hogy a bank projektfinanszírozási tevékenysége hozzájárulhat olyan kulcsszektorok fejlesztéséhez, mint például a turizmus. Dusko Markovic miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy az OTP Csoport, mint a montenegrói gazdaság egyik legnagyobb partnere, újabb jelentős befektetéssel fejezte ki bizalmát, hogy Montenegró gazdasága fenntartható fejlődési pályán halad – mondta Csányi Sándor.(MTI)