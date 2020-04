MNB: tovább mérséklődött a magyar gazdaság külső sérülékenysége

Tovább mérséklődött a magyar gazdaság külső sérülékenysége, az ország külső finanszírozási képessége 2019-ben is pozitív tartományban maradt – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken.

A jegybank honlapján olvasható összefoglalás szerint külső finanszírozási képesség 2019 végén a GDP 1 százalékán stabilizálódott, miközben a folyó fizetési mérleg egyenlege a negyedik negyedévben, az előző negyedévben tapasztalt szint körül alakult.

A külső egyensúlyi mutatók alakulását elsősorban a külkereskedelmi többlet változása határozta meg. A dinamikusan növekvő beruházás és fogyasztásbővülés mérséklő hatását jórészt ellensúlyozta a készletek felhasználása és a cserearányok javulása – áll a közleményben.

Javította az egyensúlyt a jövedelemegyenleg enyhén mérséklődő hiánya, illetve az EU-transzferek felhasználásának bővülése is, amely közel 4 milliárd eurót tett ki tavaly – tették hozzá.

A folyó fizetési mérleg egyenlege a külkereskedelmi többlet alakulásával párhuzamosan stabilizálódott, ami a kivitel előző évit meghaladó éves növekedése mellett alakult ki.



A nettó külső adósság 8 százalék alá, a bruttó mutató 53 százalék közelébe esett vissza. Az ország külső sérülékenysége szempontjából különösen fontos rövid lejáratú külső adósság 2019 végén csökkent, míg a devizatartalék 28 milliárd euró fölé emelkedett. A tartalék továbbra is jelentősen, több mint 10 milliárd euróval meghaladta a befektetők által elvárt, biztonságosnak tartott szintet.A lakosság nettó pénzügyi megtakarítása 2019-ben is jelentős volt, csaknem 5 százalék a GDP-hez mérten. Az államháztartás visszafogott hiánya mellett a vállalatok finanszírozási igénye viszonylag magas maradt. A lakosság állampapír-vásárlása 2019 második felében a MÁP+ bevezetésével vett új lendületet.Ez a folyamat nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2019 során is csökkenjen az államadósságon belüli a devizafinanszírozás, illetve a külföldi finanszírozás részaránya – olvasható a közleményben.(MTI)