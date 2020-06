MNB: több millió ember életét tette könnyebbé a törlesztési moratórium, amely nem ró váratlan terhet az adósokra

Több millió ember élethelyzetét tette könnyebbé a hiteltörlesztési moratórium, amely kiszámítható, nem ró váratlan terhet az érintettekre – hanmondta Freisleben Vilmos, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hitelintézeti és fogyasztóvédelmi felügyeleti igazgatóság vezetője szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Az igazgató kifejtette, a moratórium hosszú távon könnyíti meg az adósok helyzetét, hiszen az év végéig nem kell fizetniük a törlesztőrészleteiket, és ebben az időszakban a kamatok nem tőkésednek, vagyis a bankok nem teszik hozzá a tőketartozáshoz a felhalmozódó kamatot. (A felhalmozódó kamatot a hosszabb futamidő alatt kell megfizetni).

A jogszabály kimondja azt is, hogy a moratórium utáni törlesztőrészletet maga az intézkedés nem emelheti – fűzte hozzá.

Kitért arra is, az MNB-től is lehet információt kérni az ügyben; eddig 1200 ügyfélmegkeresésre válaszoltak.



Binder István, az MNB szóvivője korábban példaként elmondta, hogy egy nyolcmillió forintos tőketartozással, még tíz év futamidővel rendelkező hitel futamideje a 9 hónap moratóriumon felül, a kamatok miatt még körülbelül 3-4 hónappal hosszabbodhat meg. Megjegyezte azt is, aki nem szeretne hosszabb futamidőt, választhat magasabb törlesztőrészletet is. A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy a változó kamatozású hitelek törlesztőrészlete változhat, de nem a hiteltörlesztési moratórium, hanem az eredeti szerződéses feltételek – változó kamatozás – miatt. Binder István ennek elkerüléséért az ilyen hitellel rendelkezőknek azt javasolta, hogy szerződésmódosítással fixálják a kamatot.(MTI)