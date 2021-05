MNB: Nem fektette be ügyfelei minden díját a szlovák NOVIS Biztosító

A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) kötelezte az – itthon határon átnyúló szolgáltatóként működő – NOVIS Biztosítót, hogy ügyfelei díjait a szerződésben foglaltak szerint fektesse be, a biztosító ugyanis tavaly nyolc hónapon át a nyilvántartott ügyfélszámla-egyenlegeknél kisebb arányban fektette be szlovákiai és külföldi biztosítottai befizetéseit – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi közleményében.

Az MNB lépései nyomán a biztosító két éve nem köthet új szerződéseket itthon. A nyilvánosan elérhető éves jelentések szerint az elmúlt évek során a magyar ügyfelek mintegy húszmilliárd forintnyi biztosítási díjat fizettek a NOVIS-nak, ezért a meglévő magyarországi ügyfeleknek is célszerű folyamatosan tájékozódni – írták.

Az itthon határon túli biztosítóként működő, pozsonyi székhelyű NOVIS Pois»ovňa a.s. (NOVIS) felügyeletét ellátó Szlovák Nemzeti Bank (NBS) kötelezte a NOVIS-t, hogy az érintett befektetési (unit-linked) szerződések teljes biztosítási díját a szerződési feltételek szerint, körültekintő módon fektesse be. A határozat további kötelezéseket is előír a NOVIS-nak, ám ezeket csak teljesítési határidejük után (idén május 11-én, július 1-jén, illetve október 1-jén) hozzák nyilvánosságra. Az NBS döntéséről a szlovák jegybank, illetve az európai uniós biztosításfelügyelet (EIOPA) is közleményt tett közzé a honlapján.



Felidézik: az NBS legutóbb tavaly november 5-én hozott ideiglenes intézkedést a NOVIS biztosítóval szemben, amikor jelentős mértékben korlátozta szabad rendelkezési jogát saját eszközei felett.(MTI)