MNB: jelentÅ‘s uniÃ³s tÅ‘kebeÃ¡ramlÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt tavaly novemberben

Tavaly novemberben 877 millió euró folyt be az Európai Unió tőke átutalásaiból, és a folyó fizetési mérleg 271 millió euró többletével együtt az ország nemzetközi pénzügyi pozícióját jellemző – a folyó fizetési mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlegéből számolt – finanszírozási képesség a külfölddel szemben 1,143 milliárd euróra rúgott egyetlen hónapban – derül ki a Magyar Nemzeti Bank honlapján kedden megjelent legfrissebb adatokból.

Tavaly szeptember végéig összesen 1,210 milliárd euró volt az uniós tőketranszferek összege és októberben is 346 millió eurót tett ki.

A folyó fizetési mérleg novemberi többlete 229 millió euróval nagyobb az októberi mindössze 42 millió eurónál azt követően, hogy az első három negyedévet összesen 324 millió euró deficittel zárta.

Az áruforgalomhoz kötődő deficit októberhez képest szerény 15 millió euróval 114 millió euróval kevesebb lett, de a szolgáltatások külkereskedelmi mérlegtöbblete is 45 millió euróval 622 millió euróra csökkent. Az első kilenc hónapot – egyébként – az árumérleg 1,424 milliárd euró deficittel, a szolgáltatások viszont 6,229 milliárd euró többlettel zárták.

A külföldiek novemberben is 767 millió euró jövedelmet vontak ki a Magyarországon befektetett tőkéjük jövedelmeként, ami alig 2 millió euróval kevesebb az előző havinál és gyakorlatilag megegyezik az első három negyedév 6,759 milliárd eurós összegének egy havi átlagával.(MTI)