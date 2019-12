MNB – Inflációs jelentés: folytatódik a felzárkózás az európai gazdaságokhoz

A következő években folytatódik a magyar gazdaság felzárkózása az európai gazdaságokhoz – mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) igazgatója csütörtökön Budapesten, a jegybank Inflációs jelentését bemutató sajtótájékoztatón.

Az Inflációs jelentésében a Magyar Nemzeti Bank megemelte növekedési várakozását idén 4,5 százalékról 4,9 százalékra, a jövő évit 3,3 százalékról 3,7 százalékra.

Balatoni András jelezte: a magyar gazdaság hosszú távú bővülését segíti, hogy a hazai gazdaságban a beruházási ráta világviszonylatban is kiemelkedően magas, idén 29,1 százalékot ér el, e tekintetben az Európai Unióban csak Írország előzi meg.

Az MNB igazgatója kiemelte: az eurózóna gazdaságához való felzárkózásban a magyar gazdaság továbbra is 2 százalékpontos növekedési előnyt mondhat magáénak.

Balatoni András elmondta: a beruházási ciklus dinamikusabb lehet, mint azt az MNB elemzői korábban várták, a Samsung 390 milliárd forintos beruházása, amellyel a gödi akkumulátorgyártó üzemét bővíti, a GDP-t várhatóan 0,2 százalékponttal megemeli 2020-ban. Ez a beruházás azt is mutatja, hogy a hazai ipar a hagyományos autóipar mellett a korszerű autógyártásban is kiemelt szerepet játszik majd – tette hozzá.

Jelezte: a külső konjunktúra alakulásában nem történt változás, azonban a recessziótól való félelmek enyhültek. A külső kereslet visszafogott lesz, ami szerényebb külső inflációs folyamatokkal jár együtt. A magyar gazdaságban a képzett munkaerőért folyó verseny mérséklődött, ami mögött az automatizáció, a munka tőkével való kiváltása áll, a mostani jelekből látszik, hogy a munkaerőpiaci ciklus ugyanakkor túljutott a csúcspontján.



A jegybank igazgatója kitért arra is, hogy a fogyasztás a jövedelmekkel arányosan nőhet, a fogyasztási hitelek a vártnál gyorsabban emelkednek, azonban a nettó megtakarítási ráta nem változik, mivel a bruttó megtakarítások is nőnek.Rámutatott: a beruházások továbbra is kétszámjegyű bővülést mutathatnak, az új építésű lakások száma, átadása az idén tetőzhet. A beruházások bővüléséhez az idén mindhárom szektor hozzájárul, jövőre viszont az állami szektor fejlesztései mérséklődhetnek, amit viszont kompenzál majd a vállalati és lakossági szektor, a beruházási ráta 2023-ig 29-30 százalék között alakulhat, ebben világviszonylatban is kiemelkedő teljesítményt mutat Magyarország.A költségvetésben csökkenő hiánypálya alakul ki, emiatt a GDP-arányos adósságráta 60 százalék alá csökken 2022-re, a jegybank számításai szerint 58,5 százalékra.Az ország külső finanszírozási képessége kiegyensúlyozott és pozitív marad, a GDP-hez mérten idén 1,8 százalék, jövőre 2,0 százalék, majd 2021-2022-ben is 1,8-1,8 százalék lesz – jelezte a jegybank igazgatója.(MTI)