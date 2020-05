MNB: fÅ‘kÃ©nt az Ã¼zemanyag Ã¡rÃ¡nak csÃ¶kkenÃ©se miatt mÃ©rsÃ©klÅ‘dik az inflÃ¡ciÃ³

Az év elejéhez képest mintegy 100 forinttal csökkent az üzemanyag ára, és főként ez áll annak hátterében, hogy az infláció mérséklődik, most 2,4 százalék – mondta Várhegyi Judit, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főosztályvezetője hétfő reggel az M1 aktuális csatornán.

A főosztályvezető elmondta, a koronavírus-járvány kezdetétől zuhan az üzemanyag ára, miközben nő az élelmiszer iránti kereslet és az online boltok forgalma.

Az élelmiszer árának alakulását több tényező is befolyásolta, ezek között megemlítette a néhány hónappal ezelőtt jelentkező sertéspestist és az időjárást. Az élelmiszer árának növekedése egyébként a régiós országokban is megfigyelhető – tette hozzá.

Kitért arra is, az MNB várakozásai szerint a következő hónapokban tovább mérséklődik az infláció.

