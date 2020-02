MNB: fiÃ³ktelepet nyit MagyarorszÃ¡gon a China Construction Bank Corporation

Fióktelepet nyit Magyarországon a China Construction Bank Corporation, amely eszközállománya alapján a világ második legnagyobb hitelintézete – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken az MTI-vel.

A pénzintézet magyarországi tevékenysége a luxembourgi székhelyű China Construction Bank (Europe) S.A. fióktelepeként zajlik, és alapvetően vállalati hitelezéssel foglalkozik majd – írták. Várakozásuk szerint a pénzintézet hozzájárulhat a kínai-magyar gazdasági, pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatok további bővüléséhez.

Az MNB üdvözölte, hogy a China Construction Bankkal együtt a világ négy legnagyobb hitelintézetéből három már megjelent Magyarországon. Egyikük, a Bank of China csoport ráadásul régiós pénzügyi-üzleti központjának választotta Magyarországot, budapesti központú hitelintézetük a térség több országában létesített már fióktelepeket – írták.



A China Construction Bank és a Bank of China mellett a harmadik vezető pénzintézet, az Agricultural Bank of China is kínai központú, ami azt jelzi, hogy a magyar gazdaság teljesítményét a Távol-Keleten is elismerik – olvasható a közleményben.(MTI)