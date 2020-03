MNB-alelnÃ¶k: sikeresen indult az azonnali Ã¡tutalÃ¡si rendszer

Sikeresen indult hétfőn az azonnali átutalási rendszer, amely dinamizálja a magyar gazdaságot – mondta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) sajtótájékoztatóján Budapesten Patai Mihály, a jegybank alelnöke.

A szakemberek az elmúlt órákban is tökéletesítették a rendszert, amelyhez a világon egyedülálló módon minden pénzintézet csatlakozott – hangsúlyozta. Patai Mihály szerint az azonnali átutalás akkor fog igazán kiteljesedni, ha az abban rejlő lehetőségeket minden ügyfél tudatosan használja majd. Bartha Lajos, az MNB pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója közölte, hogy a hétfői átutalások majdnem fele már az azonnali rendszeren ment keresztül.

A gyorsabb tranzakciók – mint fogalmazott – nem csupán a lakossági ügyfelek számára előnyösek, hiszen javul a gazdaság és a bankok versenyképessége is. A vállalatoknak kedvez emellett, hogy szeptember 1-től azonnali átutalással lehet majd küldeni a kötegelt tranzakciókat is – közölte. Az igazgató a hosszabb távú fejlesztések közül kiemelte, hogy 5 éven belül Magyarországon minden helyzetben lehet majd elektronikus megoldással fizetni. Várakozása szerint 2030-ra a jelenlegi 15-20 százalékról európai szinten is kiemelkedő arányt, akár 50 százalékot érhet el az elektronikus fizetések aránya. Sikeresnek értékelte az azonnali átutalási rendszer indulását a Magyar Bankszövetség elnöke is.



Becsei András dimenzióváltásként értékelte a hétfőn bevezetett fejlesztést, amely egyúttal a Magyarországon működő bankok eddigi legnagyobb, csaknem 40 milliárd forintos egyszeri beruházása. Az azonnali átutalási rendszerhez a pénzintézetek kötelezően csatlakoztak, az átutalások ugyanakkor nem drágultak, a 10 millió forintos tranzakciós limit pedig nemzetközi összehasonlításban is magasnak számít – tette hozzá. Becsei András megköszönte a bankszövetség tagjainak az együttműködést, az MNB-nek pedig azt, hogy a rendszer tervét kidolgozta, és koordinálta a megvalósítást. Az átutalási rendszert működtető GIRO Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón közölte, hogy hétfőn 14 óráig több mint 230 ezer átutalás jutott el azonnal, legfeljebb 5 másodperc alatt a címzettekhez. A leállások nélkül működő rendszer 500-nál is több tranzakciót képes egyetlen másodperc alatt, biztonságosan feldolgozni – tette hozzá Selmeczi-Kovács Zsolt. A Giro Zrt. vezetője arra számít, hogy a gyorsabb rendszer a kötegelt tranzakciók azonnali feldolgozásával kiegészülve több százmillióval növelheti az átutalások számát. Az azonnali fizetési rendszer hétfő hajnal óta működik, így a korábbi akár négy óra helyett belföldön 5 másodpercen belül jóváírják a bankok az átutalásokat az év minden napján.(MTI)