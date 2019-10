MNB-alelnÃ¶k: a pÃ©nzÃ¼gyi innovÃ¡ciÃ³ tÃ©rnyerÃ©se sorÃ¡n elsÅ‘dleges a biztonsÃ¡g

A jegybanknak a mandátumából adódóan támogatnia kell a pénzügyi innovációt, le kell építenie a fejlődés előtt álló akadályokat, ugyanakkor figyelnie kell arra, hogy a pénzügyi szolgáltatások biztonságosak legyenek – mondta Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke egy jegybanki tanácskozáson csütörtökön, Budapesten.

A “Pénzügyi innováció és stabilitás: az MNB szerepvállalása a pénzügyi innováció biztonságos ösztönzésében” című konferencián Kandrács Csaba jelezte: kényes az egyensúly a pénzügyi stabilitás és az innováció terén, ezért hozott létre egy külön ügyvezető igazgatóságot az MNB a pénzügyi fejlesztések erősítésére. Egyúttal a felügyeleti oldalon is működik egy úgynevezett pénzügyi innovációs labor, amelynek feladata, hogy a felügyeleti munka során az innovációk ellenőrzésére is felkészüljön a jegybank.

Szombati Anikó, az MNB ügyvezető igazgatója elmondta: a hazai bankrendszer költséghatékonysága gyenge, az ügyfelek digitális ismeretei alacsony szinten vannak, a pénzügyi rendszer hatékonyságát és stabilitását is erősíti az innovatív megoldások elterjesztése. Egyúttal a pénzügyi szolgáltatásokat olcsóbbá teszik a digitális fejlesztések.



A digitalizáció erősítésére egyebek mellett azért van szükség, mert a magyar bankrendszer viszonylag drágán állítja elő a szolgáltatásait, amelyekhez az ügyfelek is drágán jutnak hozzá – jelezte. Hozzátette: az ügyfelek számára elérhető digitális szolgáltatások mennyisége és komplexitása is elmarad az európai átlagtól, és az MNB úgy véli, minél erősebb az innováció, annál olcsóbbak lehetnek a pénzügyi szolgáltatások.Az ügyvezető igazgató kiemelte: a jegybank olyan magyar pénzügyi rendszert tart kívánatosnak, amely a hazai fogyasztók számára versenyképes és biztonságos szolgáltatásokat kínál, ennek érdekében az MNB aktívan részt kíván venni a fejlett technológiák bevezetésében, az élénk fintech környezet kialakításában.Elmondta, hogy napjainkban mintegy 110 fintech cég tevékenykedik Magyarországon, körülbelül 30 ezek közül nemzetközi cég itteni leányvállalata, vagy képviselete, a többi hazai vállalkozás.A jegybank ügyvezető igazgatója ismertette az MNB fintech stratégiáját, amelyet az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa elfogadott. A stratégia 14 pontban fogalmazza meg az MNB teendőit, további 10 javaslat a kormánynak és a hazai fintech szektornak szól.A stratégia jegybankra vonatkozó része kitér arra, hogy szeretnék az azonnali fizetésre épülő szolgáltatásokat a későbbi pénzügyi megoldások alapjává tenni. Emellett el kell érni, hogy a magyarországi kis- és közepes cégek fejlesszék digitális szolgáltatásaikat, gyorsítsák az új, fintech megoldások esetében az engedélyezést. Az MNB a hagyományos pénzügyi intézmények számára elvárásként fogalmazza meg a digitalizáció támogatását.A jegybank a kormányzatnak és a hazai fintech szektornak többek között azt javasolja, hogy a közösségi finanszírozás formáit szorítsa törvényi keretek közé, egyúttal a kormányzat adózási ösztönzőket vezessen be a digitalizáció segítésére, emellett támogassa az online szerződéskötés elterjedését, a fintech cégeknek pedig egy fintech szövetséget kellene létrehozniuk – jelezte Szombati Anikó.(MTI)