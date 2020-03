MNB: 50 milliÃ¡rd forinttal emelkedik a jegybanki swapÃ¡llomÃ¡ny

Ötven milliárd forinttal megemelte az általa biztosított bankrendszeri többletlikviditást a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a hétfői forintlikviditást nyújtó devizaswap-tenderen (devizacsere-tender), miután az előző két héten szinten tartotta, előzőleg pedig öt héten át – összesen 332 milliárd forinttal – csökkentette az állományt.

Az MNB a honlapján közölte: a jegybank a likviditási folyamatokra reagálva, a megfelelő bankrendszeri likviditás biztosítása érdekében a legrövidebb futamidőn, az egy hónapos lejáraton a meghirdetettnél 50 milliárd forinttal több ajánlatot fogadott el a devizaswap-tenderen, miközben a többi lejáraton a meghirdetett 7,73 milliárd forint értékben kötött üzletet a bankokkal. A hétfői tenderek eredményét figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás 1993 milliárd forintra emelkedik.

Az MNB egy, három, hat és tizenkét hónapos futamidejű tendert tartott, a meghirdetett mennyiség valamennyi futamidőn 23 millió euró (7,73 milliárd forint) volt, melyre a bankok egy hónapon 464 millió euró (156 milliárd forint), három hónapon 430 millió euró (144,6 milliárd forint) hat hónapon 354 millió euró (119 milliárd forint), míg tizenkét hónapon 234 millió euró (78,7 milliárd forint) értékben nyújtottak be ajánlatokat. Az egy, három, hat és tizenkét hónapos swaptenderen 5, 7, 5, illetve 6 bank vett részt.



A szerdai lejáratot és a tenderek eredményét figyelembe véve az MNB által biztosított bankrendszeri többletlikviditás így március 11-én 1993 milliárd forintra emelkedik. Ebből az egy hónapos eredeti futamidejű állomány 111 milliárd forintot, a három hónapos eredeti futamidejű állomány 194 milliárd forintot, a hat hónapos eredeti futamidejű állomány 587 milliárd forintot, a tizenkét hónapos eredeti futamidejű állomány pedig 1101 milliárd forintot tesz ki.Az MNB közleményében felidézi: a monetáris tanács 2019. december 17-én változatlanul legalább 300-500 milliárd forintban határozta meg a 2020 első negyedévére megcélzott átlagos kiszorítandó likviditás nagyságát, és rögzítette, hogy a jegybanki swapeszközök állományát a megcélzott kiszorítási hatás figyelembevételével határozza meg.Az MNB mind korábbi közleményeiben, mind kapcsolódó szakmai kommunikációjában jelezte, hogy kész az FX-swap eszköz állományát rugalmasan alakítani annak érdekében, hogy a kamattranszmisszió a monetáris tanács döntésének megfelelően alakuljon. Mindez azt is jelenti, hogy az MNB a jegybanki swapeszközt a megcélzott kiszorítási hatás elérése érdekében az autonóm likviditási hatások ellentételezésére használja, így önmagában a swapállomány változása monetáris politikai szempontból nem értelmezhető – hangsúlyozta ezúttal is a jegybank.Hozzátették: az MNB január végi szakmai kommunikációjában arra is felhívta figyelmet, hogy a bankrendszeri likviditás a jegybanktól független autonóm tényezők következtében érdemben csökkenni fog az első negyedév hátralevő részében – emlékeztetnek.(MTI)