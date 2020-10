MLBKT: csökkent a beszerzésimenedzser-index szeptemberben

Az augusztusi 52,3 pontról a növekedést a visszaeséstől elválasztó 50 pont alá csökkent a beszerzésimenedzser-index szeptemberben, értéke 48,8 pont volt, ami jelentősen elmarad az 52,8 pontos, hosszú távú szeptemberi átlagtól, még jobban az elmúlt három év 55,7 pontos átlagától, és 1998 után a második legalacsonyabb szeptemberi érték – közölte csütörtökön a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT).

A válaszadók az előző hónaphoz képest kéthónapos bővülés után ismét kedvezőtlenebb folyamatokról számoltak be. A termelési és beszerzési alindexek értékei, noha csökkentek, de továbbra is bővülést jeleznek. A vásárolt készletek mennyisége és a foglalkoztatottság alindexei ezzel ellentétben enyhe szűkülésre utalnak. A BMI-t alkotó ötödik alindex, a szállítási átfutási idő értéke továbbra is rendkívül alacsony, ami erősen közrejátszott a BMI alacsonyabb értékében.

A foglalkoztatottsági index értéke egy hónap emelkedés után ismét 50,0 pont alá került szeptemberben.

A termelési mennyiség indexe havi szinten csökkent, de 50,0 pont fölött maradva a termelt mennyiség növekedését jelzi. A mostani érték azonban átlag alatti, 1995 óta csak kétszer volt alacsonyabb az index értéke szeptemberben.

Az új rendelések indexe is csökkent, de 50,0 pont fölött maradt, ami jelzi, hogy az új rendelések állománya magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva. A mostani érték átlag alattinak tekinthető, 1995 óta eddig háromszor mértek alacsonyabb vagy megegyező szeptemberi értéket.

A szeptemberi szállítási átfutási idő hosszabb lett augusztushoz képest, de az ütem gyengült. Az index értéke idén majdnem végig erősen 50,0 pont alatt volt. A korábbi szeptemberi értékeket nézve az idei a legalacsonyabb.

A vásárolt készletek indexe kéthavi bővülés után első alkalommal szűkül, enyhe ütemben. Az idei szeptemberi indexérték az elmúlt évek értékei alapján átlag alatti, és a kilencedik legkisebb szeptemberi.

A beszerzési árak esetében az index értéke magasabb lett, és 50,0 pont fölött maradva árnövekedést jelez, ezzel a beszerzési árak egy hónap csökkenés után a szezonális kiigazításnak köszönhetően második hónapja lesznek magasabbak. A mostani ütem 1995 óta vizsgálva az ötödik legnagyobb szeptemberi adat.



A külpiaci mutatók közül az importindex értéke csökkent augusztushoz képest, de 50 pont fölött maradt. A másik külpiaci mutató, az exportindex értéke is csökkent az előző hónaphoz képest, de 50,0 pont alá kerülve jelzi az export mennyiségének szűkülését – áll a közleményben.(MTI)