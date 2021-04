Mit hozott az első negyedév 2021-ben a belvárosi ingatlanok piacán?

Egy évvel ezelőtt, ha valaki azt mondta volna, hogy 2021 áprilisban még mindig a koronavírus szóval kezdődik minden értékelő elemzés, nehezen hittük volna. Pedig ez most már a második naptári év, amelyre a világjárvány nyomja rá a bélyegét. 2021-ből lassan négy hónap telt el, így itt az idő egy gyors helyzetértékelésre. A budapesti belvárosi ingatlanok specialistája, a Central Home a saját területének tapasztalatait összegezte.

„Egyértelmű, hogy az első dolog, amit megfigyelhetünk, az az, hogy az év eleje összehasonlítva 2020 első negyedévével, lényegesen kisebb mozgást mutatott, mint amit a Belvárosban megszokhattunk” – kezdi az értékelést, Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. –„Értelemszerűen ennek a pangásnak az elhúzódó járványhelyzet a fő oka, hiszen a határok zárva vannak, a repülőutak és a lehetőségek korlátozottak. Egyértelműen ennek tudható be, hogy jelenleg nincsenek az ingatlanpiacon aktívan mozgó külföldi befektetői csoportok, holott az elmúlt években jellemzően ők alkották a belváros különböző vevőcsoportjainak nagy részét.”

A szakértő megállapítja, hogy ennek ellenére nincs teljes érdektelenség a piacon, viszont ily módon áttevődött a hangsúly a belföldi vevőkre, legyen szó privát lakáskeresőkről, vagy befektetési céllal ingatlant vásárló üzletemberekről. Markánsan körvonalazódik és észrevehető viszont az utóbbi egy hónapban, hogy a meghirdetett ingatlanárakhoz viszonyítva a lezárt, végleges vételi árak átlagosan emelkedtek.

„Mindenképpen úgy ítéljük meg, hogy igenis van dinamika a piacon, sőt, még nagyobb is, mint amire számítottunk előzetesen” – mondja Ben-Ezra Orran. – „Persze ez láthatóan kisebb volumenű, mint a tavalyi év első három hónapjában volt.”

A legnagyobb aktivitást jelenleg a magyar befektetői csoport mutatja, ők érdeklődnek legintenzívebben jelenleg a belvárosi ingatlanok iránt. A legerősebb dinamika pedig ezekben a hetekben elsősorban a 40 millió forint körüli, másfél-két szobás ingatlanokkal kapcsolatos keresésekben mutatkozik meg. Az ilyen típusú belvárosi lakások nem sokáig maradnak a kínálatban, általában az eladónak is megfelelő vételi áron néhány hét alatt elkelnek. Ettől függetlenül minden egyéb ingatlan-kategóriában is vannak jelen most is vásárlók a piacon, de ők valamivel kisebb számban képviseltetik magukat, így azoknak, akik más jellegű ingatlant szeretnének most ezen a területen értékesíteni, a szakértő szerint még egy pici türelemre van szükségük, érdemes kivárni, amíg rendeződnek a folyamatok.