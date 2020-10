Mit hoz a második hullám a budapesti ingatlanpiacon?

2020 ősz. COVID 19. Nem kérdés, hogy idén minden gazdasági témájú cikk és elemzés alapvető kiindulási és viszonyítási pontja a világjárvány, annak egészségügyi és gazdasági vonzataival együtt. Nem lehet mentes ettől a magyarországi ingatlanpiac sem, hiszen a negatív hatások itt is érvényesülnek, és különösen igaz ez a budapesti, belvárosi ingatlanpiac helyzetére. A terület specialistája, a Central Home hálózat szakértője, Ben-Ezra Orran így ítéli meg a helyzetet és az idei év őszi-téli kilátásait.

„Folyamatosan elemezzük a kollégáinkkal a piaci helyzetet, hogy naprakészen tudjunk reagálni a kihívásokra” – mondja a szakértő. – „Mivel a második hullám érkezése már nem jövő, hanem jelen idejű, így egyértelmű, hogy a helyzet továbbra is különleges, eltér a szokásos folyamatoktól. Jelenleg úgy tűnik, hogy hasonlóan a külföldi példákhoz, a magyar kormány sem szándékozik ismételten megállítani a gazdaságot, így az ingatlanpiac is mozgásban marad. A Magyar Nemzeti Bank a tervek szerint ezt különböző újlakás-teremtési kedvezményekkel támogatja is. Ennek megfelelően nem várhatóak drasztikus változások az ingatlanpiacon az árak tekintetében.”

A szakértő ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a jelenlegi piaci volumen jóval alacsonyabb, mint a 2019-es évi, illetve a korábbi években megszokott, és elsősorban a belvárosban érezhető az, hogy a külföldi vevőcsoport nincs jelen olyan és akkora mértékben, mint az előző időszakokban.

„A határzár miatt az ingatlanvásárlás miatt ideérkező ázsiai vevők most természetesen elmaradtak, a már Magyarországon élő kínai és vietnami befektetőkre is inkább az jellemző, hogy picit kivárnak, az árak alakulásától teszik függővé a befektetésüket” – foglalja össze Ben-Ezra Orran. „Ennek ellenére most is van két fontos, jelenleg is a piacon lévő és mozgó vásárlói csoport, akikre számítani lehet.”

A Central Home tapasztalatai szerint az egyik ilyen csoportot az első ingatlant vásárlók alkotják. Ők azok, akik megtakarításaikból első lakást kívánnak vásárolni. Több év vagy évtized alatt célzottan gyűjtöttek és megtakarítottak ahhoz, hogy Budapesten lakást vegyenek (pl. lakáspénztári vagy szülői segítséggel, esetleg banki hitel bevonásával). Ezen vevőcsoport vételi szándékát a vírus nem változtatta meg és nem írta felül, mert jelen van és rendelkezésre áll a vásárláshoz kellő pénzösszeg, illetve csökkent az egy-egy ingatlanért eddig folyamatosan tapasztalható konkurenciaharc a vásárlók között. Bizonyos ingatlan-típusoknál értékcsökkenés történt az elmúlt időszak során, ezért számukra kifejezetten kedvező a jelenlegi piaci helyzet a belépésre.

A másik aktív csoport a luxusingatlanokat kereső vásárlói réteg. Az elhúzódó, mély válságok egyik legfőbb jellemzője, hogy hagyományosan a középosztályt sújtja leginkább, ott jelenik meg, a munkahely elvesztése, tartalékok felélése kapcsán. A felsőbb osztálybeli rétegek viszont kevésbé érzik meg ezeket a változásokat, így az IT, a pénzvilág területén a cégeknél dolgozó felsővezetőket nem érintette komolyabban a gazdaság visszaesése. Ez a tendencia világszinten is jelen van, így a szakértők úgy tapasztalják, hogy továbbra is jelen marad ez a szegmens, amely mindig erős és domináns volt a belvárosi piacon, illetve az is marad a következő hónapokban. Éppen ezért az exkluzív ingatlanok iránti keresleti igény még mindig jelen van és nem is várható ennek lassulása.

A többi ingatlanpiaci szegmensnél viszont megállapítható, hogy jelenleg stagnálás van, kereslet és kínálat továbbra is mutatkozik, de jelenleg sokan a kivárás állapotára rendezkedtek be.

https://www.centralhome.hu