Miről ismerjük fel a jó ingatlanközvetítőt?

Aki lakást szeretne vásárolni, vagy pláne eladni, gyakran felteszi magának és másoknak is ezt a kérdést. Amelyre persze nincs egyértelmű válasz, hiszen kinek-kinek más a megfelelő, stílusban, munkamódszerben, hatékonyságban. A jó ingatlanos ismérve, hogy valaki ajánlja is nekünk, és a jó ingatlanos sikerének egyik titka is ez, hogy virálisan terjed a szakmai sikere.

Az ingatlanszakmában van sok átutazó, aki szerencsét próbál, de sokan vannak, akik valódi karriert is tudnak csinálni. A belvárosi ingatlanok specialistája, a Central Home egyik franchise irodáját például egy olyan fiatalember vezeti, aki 7 esztendővel ezelőtt értékesítőként vágott bele a szakmába. Király Sándor szerint a siker titka a megbízhatóság, az ügyfélre szabott kommunikáció, a piac ismerete, kitartó munka és megfelelő megjelenés. Ezek a profi ingatlanos kellékei.

„Emlékszem, mennyire meg kellett magam erőltetni eleinte, hogy idegenekkel kötetlenül beszélgessek – emlékszik vissza nevetve Király Sándor, az Aranykéz utcai iroda vezetője. – „Nap mint nap rácsodálkozom arra, hogy mennyit fejlődött a kommunikációm azóta.”

Habár a sokak számára rendkívül vonzó ingatlanközvetítői szakmát akkreditált OKJ-s tanfolyamokon is lehet tanulni, mint sok más területen itt is a gyakorlat teszi a mestert. Igazából a piac összes szereplőjétől, eladóktól, vevőktől, kollégáktól is lehet újat tanulni. Király Sándor például nagyon kedveli a gyönyörű, patinás belvárosi épületek történelmét, ezt az eladóktól is, könyvekből is tanulmányozta, hogy minél részletesebb és pontosabb információt tudjon átadni a vevőknek is, hátha éppen ez lesz a kulcs a vételi szándék komolyra fordulásában. Persze olyan is van, amikor a tudás és a tapasztalat mit sem érne szerencse nélkül, mert kívülálló okok miatt, akár egy ügyvéd kommunikációja vagy hozzá nem értése miatt nem jön létre egy-egy szerződés. Minél többet tud azonban az ingatlanközvetítő, annál nagyobb esély van az ilyen anomáliákat elkerülni.

A szakmában pedig bőven van perspektíva is. Sándor 4 sikeres év után érezte, hogy előrelépésre van szüksége, így saját franchise-irodát nyitott, amelyben a Central Home tudása és erényei segítik azóta is.

„Szeretem, ha a csapatom közösen dolgozik. Mindenkinek van valamiben erőssége, ha ezeket egyesíteni tudjuk, nagyobb sikert érhetünk el. Az értékesítő szakma nem fekete-fehér, mindenkinek meg kell találni a személyiségéhez legjobban illő stílust, ebben is igyekszem a kollégáimat segíteni. Van, hogy egy kávézás, vagy egy nagy beszélgetés tovább tud lendíteni valakit a karrierjében. Én egyébként nem végzettség, hanem inkább hozzáállás és személyiség alapján választom meg a kollégáimat. Demokratikus főnök vagyok, ami persze néha nem a legjobb megoldás, de én hiszek benne, hogy együtt tudunk igazán komolyan fejlődni. Nehéz megfogalmaznom, mit tartok sikernek, de elsősorban azt, ha a csapat együtt dolgozik egy-egy projekten, nem rivalizálva, hanem egymást támogatva, kiegészítve.”

A Central Home korábban zárt hálózatként működött, így elsősorban a belső körből kerültek ki a későbbi franchise partnerek és irodatulajdonosok, irodavezetők. Az elmúlt év átalakulása után viszont nyitott franchise hálózatként folytatja a cég, így szabadon csatlakozhatnak olyanok hozzájuk, akik hasonló értékrenddel dolgoznak, azaz a vevő és az eladó számára is a legjobb megoldást keresik.

„Franchise partnereink és a hozzánk csatlakozó új irodák a Central Home színeiben minden fronton meg fognak tudni erősödni” – mondta Ben-Ezra Orran, a Central Home ügyvezetője, aki hozzátette: „Vannak fontos elvek, amiket a cég nem adhat fel, ezek ugyanis sikerünk kulcsai. Emberközpontúság, profizmus, személyre szabott szolgáltatásnyújtás – az ezeknek való megfelelés elvárt minden jövőbeli partnertől.”