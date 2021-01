Mire van szükség egy online vállalkozás beindításához?

Manapság az internet már megkerülhetetlen egy új, friss vállalkozás számára. Rengeteg olyan fiatal vállalkozó van, aki már nem is gondolkodik másban, de még a teljesen offline, fizikai boltot nyitó üzletemberek is tudják, hogy előbb-utóbb online is meg kell jelennie a cégüknek. De vajon mire van szükség egy online vállalkozás elindításához 2021-ben?





Az internetes vállalkozások már az előző évtizedben is óriási népszerűségnek örvendhettek, hiszen olyan fokú kényelmet és rugalmasságot biztosítanak, amelyet egyetlen fizikai üzlet sem képes.

Ehhez jött még hozzá a koronavírus járvány, amelynek hatására az online világ hihetetlen bővülésbe kezdett annak ellenére, hogy az egész gazdaság erőteljesen megszenvedte a pandémiát. A webáruházak piacát például 3-4 évvel repítette előre a digitalizáció felgyorsulása, hiszen rengeteg új vásárló jelent meg, aki korábban még soha nem vásárolt online.

Nem csoda, hogy pont a webáruházak az egyik legnépszerűbb online vállalkozási formák, hiszen viszonylag alacsony a belépési küszöb, szinte teljesen automatizálhatóak és ma már nagyon könnyűvé vált a termékbeszerzés a kínai piac internetes bővülésének köszönhetően.

A webshopok indítása azonban még így is nehéz feladat, amihez nem elég a jó árú vagy minőségű termék beszerzése, hiszen ennél jóval több rétege van egy profitábilis cég működésének.

A kérdés az, hogy mire van szükségünk egy online vállalkozás – például webshop – felfuttatásához manapság?

Eszközök

A webáruházak azért nyújtanak jó példát, mert hihetetlenül sok eszköz, szoftver és integráció érhető el hozzájuk. Ez azt jelenti, hogy bármire is legyen szükségünk, szinte borítékolható, hogy találni fogunk egy már kész megoldást a piacon.

Amire szükségünk lesz:

Domain, ami gyakorlatilag a weboldal egyedi címe (pl.: http://gazdasagportal.hu/ )

SSL tanúsítvány, ami a biztonságos pénzügyi tranzakciókat teszi lehetővé

Pénzügyi partner, akin keresztül lebonyolítható a fizetés (pl.: PayPal)

Tárhely, amire az egész rendszer fel van telepítve

Webshop motor, ami az egész rendszert működteti, a termékektől a fizetésig

Ezek az alapok, de rengeteg más, egyéb alkalmazás, bővítmény, szoftver és eszköz érhető el, amire előbb-utóbb szükségünk lesz: a popup megoldásoktól kezdve egészen a CRM rendszerekig.

Ám ha a webáruház sikeressé válik, és tovább szeretnénk növekedni, elkerülhetetlenné válik, hogy embereket is alkalmazzunk.

Emberek

Van néhány nagyon fontos feladatkör, amit egy online vállalkozás – a példánál maradva webshop – esetében el kell végezni.

Ezeket eleinte a webshop tulajdonosa is el tudja végezni akár egy személyben is, de egy nagyobb webshop esetében már lehetetlen mindent egy személynek kivitelezni.

A legfontosabb feladatok és feladatkörök:

Termékbeszerzés vagy gyártás

Raktározás és logisztika

Jogi és könyvelési teendők

Fejlesztés és karbantartás

Marketing

Ügyfélszolgálat

A működés akkor a leginkább olajozott, ha mindezen feladatokat más-más személy végzi, ráadásul ez még csak a jéghegy csúcsa, mert például saját gyártású termékeknél szükség lehet termékfotósra, videósra, vagy az egyre növekvő létszám miatt egy projektmenedzser alkalmazása is logikus lépés lehet, aki összefogja és egyben tartja a céges folyamatokat.

Az emberi munkaerő abban különbözik az eszközöktől, hogy míg a különböző szoftverek havi vagy egyszeri költsége viszonylag alacsony, addig az alkalmazottak fizetése akár a sokszorosára is rúghat.

A jó hír viszont az, hogy míg az eszközöket már az elinduláskor be kell szerezni, addig az human munkaerőt ráér csak később, mikor a növekedés miatt már van mit visszaforgatni. Ráadásul eldönthetjük, hogy saját munkaerőt szeretnénk megbízni az adott feladatok elvégzésére, vagy külsős ügynökséget. Az ügyfélszolgálati munkatárs vagy a

projektmenedzser fizetése

szinte biztosan minket fog terhelni, hiszen erre a pozícióra érdemes saját embert alkalmazni, de a marketinggel vagy a fejlesztési teendőkkel jobban járhatunk, ha azt külső, szakértő cégre bízzuk.

Az online vállalkozás elindítása tehát roppantul csábító, és a fizikai boltokkal ellentétben nagyon kicsiben is elkezdhető – amikor pedig a cég növekedni kezd, úgy bővíthető a létszám és a használt eszközök listája.