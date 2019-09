Mintegy 10 fokos lehűlés várható a hét közepén

Meleg, napsütéses, de szeles idővel indul a hét. Szerdától egyre többfelé várható eső, és nagyjából 10 fokos lehűlésre is készülni kell – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.

Hétfőn a többórás napsütés mellett helyenként alakul ki záporeső, egy-egy zivatar. A délnyugati országrész kivételével sokfelé viharossá fokozódik a szél, legerősebb széllökések az északi megyékben, a magasabban fekvő területeken várhatók. A leghidegebb órákban 10-17 fok lesz. Napközben 22-27 fokig melegszik a levegő.

Kedden, október elsején napos idő várható, csapadék nem valószínű. A szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. A minimumhőmérséklet döntően 10-15, a maximumhőmérséklet 20-25 fok között alakul.

Szerdán egyre többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar is lehet. A szél megélénkül, időnként meg is erősödik, estétől viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 10-15, a legmagasabb hőmérséklet általában 20-26 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részein hűvösebb is lehet.

Csütörtökön északnyugat felől fokozatosan megszűnik a csapadék. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, majd estére mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet 8-14 fok között valószínű. A nappali maximumok 11-16 fok között alakulnak.



Pénteken és szombaton hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Pénteken nem valószínű csapadék, szombaton helyenként előfordulhat zápor. A leghidegebb órákban 3-8 fok lesz, helyenként talaj menti fagy is lehet. Napközben 13-18 fokig melegszik a levegő.Vasárnap néhol fordulhat elő zápor. A minimumhőmérséklet 3-8 fok között alakul, helyenként talaj menti fagy is lehet. A nappali maximumok 14-19 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.(MTI)