Minimálbér-emelés: a munkaadók és munkavállalók kormányzati segítségre várnak

A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emeléséről szóló tárgyalások sikeres lezárásához nagyban hozzájárulna a kormányzati segítség, de az is fontos, hogy a munkáltatói és a munkavállalói oldal béremelési javaslatában vegye figyelembe a gazdaság helyzetét – mondta el a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórum (VKF) szerdai ülését követően egy-egy résztvevő a munkavállalói és munkáltatói oldalról az MTI-nek.

A VKF-ülés munkáltatói oldaláról Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) alelnöke, a munkavállalói oldalról pedig Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke is elmondta: Palkovics László innovációs és technológiai miniszter javasolta, hogy tegyenek kísérletet a megegyezésre januárban, miután az egyeztetésen a munkaadói és a munkavállalói oldal is jelezte, hogy béremelési javaslataikról nem tudnak elmozdulni.

A munkaadók 3 százalékot némileg meghaladó, a szakszervezetek 5 százalékos minimálbér és garantált bérminimum emelést tartanak elfogadhatónak.

Ez úgy alakult ki, hogy a szakszervezetek 10-ről 5 százalékra módosították béremelési igényüket, míg a munkaadók nulláról felmentek 3 százalékra – mondta Kordás László. Hozzátette: a kormánytól érkező konstruktív javaslatokra is szükség van a megállapodáshoz.

Rolek Ferenc úgy vélte, a megegyezéshez a két fél javaslatának tovább kell közelítenie egymáshoz, figyelembe véve a gazdaság helyzetét, hogy mi történt az elmúlt évben, és hogy mi várható. Mindezek mellett pedig egy kis kormányzati segítség is “jól jöhet”.



Az MGYOSZ alelnöke szerint megoldás lenne, ha például a kormány csökkentené a munkáltatói járulékokat, ebben az esetben a munkaadók a jelenlegi béremelési javaslatuknál feljebb mehetnének. Ha pedig a munkavállalói járulékból engednének el, akkor a szakszervezetek vélhetően alacsonyabb béremelést is elfogadnának.A szakszervezeti oldal (a MASZSZ, a LIGA Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége) által az MTI-nek eljuttatott közös közleményben kiemelik, hogy megegyezés hiányában a minimálbérből élők jövedelme az infláció feletti ütemben értéktelenedne el jövőre.(MTI)