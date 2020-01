Minden nap mondj le valamiről – te kipróbálnád?

Ha fenntarthatóan akarunk élni, az lemondásokkal, erőfeszítéssel jár – a cél a túlfogyasztás elkerülése, a hulladékok minimalizálása. Így ennek érdekében sokszor feladni kényszerülünk kényelmes beidegződéseinket. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő célja, hogy a pénzügyileg tudatos élet a felnövekvő generáció számára ne csupán bankszámlájuk magas egyenlegét jelentse, hanem életük szerves részét képezze a tudatosság. Az alábbiakban a vetélkedő szervezői összegyűjtöttek néhány tippet, melyek beépítését napi rutinunkba nem csak pénztárcánk köszöni majd meg, de ökológiai lábnyomunkat is csökkenti.

mondj le mindenről, amire nincs szükséged!

Ha valaki a drasztikus váltások híve főként így az év elején, és szeretné megtudni, hogy mennyit költ haszontalan dolgokra, a következőt teheti: egy hónapig tegye félre azt az összeget, amit ilyen jellegű kiadásokra költött volna, legyen az a reggeli elviteles kávé, egy újabb látogatás a ruhaboltban, a délutáni csoki vagy az esti rágcsálnivaló a filmhez. Tehát mellőzzük azoknak a dolgoknak a megvásárlását, amik csak egy pillanatig tesznek boldoggá, a következőben már meg is feledkeztünk róluk. Csodálkozni fogunk, hogy milyen rövid idő alatt mekkora összeg gyűlik össze. A hónap végén, pedig szembesülhetünk azzal, hogy mennyire élünk pazarló életet, és mennyit vagyunk képesek ebből engedni.

Mondj le pazarlásról!

Persze ennél lehet kisebb léptékben is kezdeni a tudatosítást: az, hogy a villanyt kapcsoljuk le magunk után mielőtt elhagyjuk a szobát és a vízpazarló kádfürdőzés helyett inkább a zuhanyozást válasszuk, szintén mindenki számára ismerős intelem, hiszen így nem csak a természeti erőforrásokkal, de anyagi javainkkal is körültekintően járunk el. Ezt a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő legkisebb versenyzői is egyértelműen tudják a feladatmegoldásaik és versenyszereplésük alapján. Ezek a praktikák már sok háztartásban bevett szokásnak számítanak, hiszen hosszútávon szép összegeket spórolhatunk meg velük.





A vetélkedő célja éppen ez: olyan tudással felvértezni a gyerekeket, melyet az iskolában nem feltétlen kapnak meg, mégis elengedhetetlen ahhoz, hogy felnőttként okos döntéseket hozzanak – olyan döntéseket, mely a környezetünk, a pénztárcánk és a bolygónk számára is előnyös.

A pénzügyi vetélkedő feladatain keresztül a gyerekek betekintést nyernek a felnőttlét alapvető pénzügyi kihívásaiba, és rávezetik őket azok felelősségteljes megoldására. Láthatják, hogy egy pénzügyi döntés mennyire összetett, és mennyi mindenre kihatással van.

Mondj le a háztartási hulladékról!

A teljes hulladékmentesség megvalósítása kifejezetten nehéz, hiszen vannak olyan termékek, amiket csomagolás nélküli formájában csak körülményesen lehet beszerezni, bár az egyre szaporodó csomagolásmentes üzleteknek köszönhetően ez sem lehetetlen. Első lépésként az is elegendő, ha megfelelően informálódunk a szelektív hulladékgyűjtésről és a napi rendszerességgel vásárolt műanyag zacskókat lecseréljük könnyű, egyszeri befektetéssel járó, többször használható vászontáskára, melyeket zöldség és kenyérvásárláshoz is használhatunk. Ilyen apró lépéseket megtéve könnyedén haladhatunk egy pénzügyileg és környezetvédelmi szempontból is fenntarthatóbb élet megvalósítása felé.

Mondj le az évente új gardróbról!

Hol máshol teljesedhetne ki fenntartható életmódra való törekvésünk, mint ott, ahol élünk. Ide hordjuk a megvásárolt termékeket, és itt termelődik hulladékunk jelentős része. Az, hogy mit dobunk ki, bizony hatással van pénzügyeinkre is – nem is gondolnánk, mennyi mások számára értéket képviselő tárgyat dobálunk ki évről évre.

Mielőtt kidobnánk valamilyen használati tárgyat és újat vásárolnánk helyette, gondolkozzunk el azon, hogy milyen új szerepben éledhetne újra vagy ki más számára lenne értékes. Legyünk kreatívak! Nézzünk meg videókat, mások mit készítettek egy már nem használható használati tárgyukból. Az újrahasznosítás jegyében minden kidobásra ítélt tárgyunk felett gondolkozzunk el, mire lehetne jó mégis, akár nekünk, akár másnak. A közösségi médiában már könnyedén megtalálhatjuk azokat a csoportokat, ahol a nekünk már nem szükséges tárgyaink másnak jól használhatóak. Így akár még pénzhez is juthatunk, ahelyett hogy kidobnánk valamit, ami másnak még értékkel bír és akár évekig jól tudja használni.

Megunt, de jó állapotú ruháinkat adományozzuk el vagy rendezzünk csereberét, az elhasználódottakból pedig készítsünk takarításhoz használható rongyokat. Ezzel a papírtörlők termelte szemétmennyiséget is csökkentjük, és nem is kell költenünk rá. A továbbiakban, pedig jobban tesszük, ha ruhatárunkat is a minimalizmus szellemében építjük, figyelve arra, hogy minél kevesebb, de lehetőség szerint magas minőségű darabokat szerezzünk be, melyek hosszú évekig szolgálhatnak minket.

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőn akár az ezekhez hasonló, környezetvédelmi és pénzügyi szempontból okos döntésekkel, a mindennapi élet adta kihívásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek – emellett komolyabb pénzügyi fogalmakkal és helyzetekkel is találkozhatnak az egész tanéven átívelő vetélkedő során – a vetélkedőre január 21-ig lehet jelentkezni!

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőről

A K&H Csoport társadalmi szerepvállalásának részeként 2010-ben indította útjára a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A program célja, hogy a magyarországi általános és középiskolások pénzügyi, gazdálkodási ismereteit gyarapítsa. A vetélkedő programja évről évre egyre több diákot vonz országszerte. A verseny indulásától a nevezések száma mintegy megtízszereződött, 2019-ben immár 8264 fő részvételével zajlik a verseny. 2010 óta a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőre összesen 759 településről 1696 iskola csapata pályázott. Ez összesen több mint 46 200 résztvevődiákot jelentett. A K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő programjával a felnövekvő generáció pénzügyi tudatosságra nevelését kívánja előre mozdítani annak érdekében, hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak.

