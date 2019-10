Minden eddiginél magasabb összegű lesz a novemberi nyugdíjprémium, amelyre minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő – mintegy 2,5 millió – ember jogosult – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.

Novák Katalin közölte: a nyugdíjprémium maximális összege 22 ezer, átlagos összege pedig 20 ezer forint lesz. “Mindenki, akinek 80 ezer forint vagy annál magasabb a havi nyugdíja, jogosult lesz novemberben a 22 ezer forintos nyugdíjprémiumra” – mondta az államtitkár.

Hangsúlyozta: a novemberi lesz az eddigi legnagyobb összegű nyugdíjprémium, mert most a tavalyi és a tavalyelőtti évnél is nagyobb mértékben nőtt a magyar gazdaság.

A pluszjuttatás szabályozásáról kifejtette: abban az esetben tud az állam nyugdíjprémiumot fizetni, ha a magyar gazdaság növekedése meghaladja 3,5 százalékot. Az afeletti GDP-növekedés mértékének megfelelő összeggel szorozzák meg a nyugdíjak egy heti összegét – részletezte az államtitkár.

Számításaik szerint idén 4,6 százalékkal fog nőni a magyar GDP, ezért a jogosultak a heti nyugdíj összegének 1,1-szeresét kapják meg nyugdíjprémiumként.



Novák Katalin beszámolt arról is, hogy a kormány bővítette a jogosultak körét, így nemcsak az öregségi nyugdíjban, hanem minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, tehát összesen 2,5 millió ember fogja a megkapni a novemberi nyugdíjprémiumot.Kiemelte: azért biztosítják idén immár harmadszor a nyugdíjprémiumot, hogy a nyugdíjasok tudják, ők is részesei a magyar gazdasági növekedésnek.Az államtitkár jelezte, hogy a nyugdíjprémiummal együtt egyszeri nyugdíj-kiegészítést is kapnak novemberben az arra jogosultak. Mint felidézte, 2010-ben megígérték, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárlóértékét, kilenc év alatt “nominálisan 33 százalékkal” nőttek a nyugdíjak, “ha a vásárlóértéküket nézzük, akkor is volt egy 10 százalékos emelkedés 2010-hez képest” – hangoztatta.Novák Katalin emlékeztetett, hogy minden évben a tervezett inflációnak megfelelő mértékben emelik a nyugdíjakat. Januárban 2,7 százalékkal emelték meg a nyugdíjakat, a 3,4 százalékos éves várható infláció miatti különbözetet pedig utólag biztosítják a jogosultaknak.Novemberben a nyugdíjasok a rendszeres havi nyugdíjukkal együtt megkapják az egyszeri – egész évre számolt – nyugdíj-kiegészítést is, amelynek összege átlagosan 10 ezer forint lesz – hangsúlyozta. Az államtitkár újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a nyugdíjprémium és az egyszeri nyugdíj-kiegészítés kifizetésére összesen 75,7 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre a központi költségvetésben. Egy másik újságírói felvetésre reagálva Novák Katalin azt közölte: a kormány jelenleg nem tervez semmilyen módosítást a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban, mert a nyugdíjasok a jelenlegi, “a nyugdíjak értékállóságát megőrző modellel jártak a legjobban”.(MTI)