Milyen reményekkel lehet felújítandó ingatlant venni ma Budapesten?

Az elmúlt években Budapest belvárosi kerületeiben kifejezetten nagy keresletnek örvendtek a felújítandó ingatlanok. Ezt elsősorban az a vevőcsoport kereste, aki saját célra vásárolt, határozott elképzelésekkel a megvalósítandó stílust és a minőséget illetően, valamint a befektetők, akik ezeket a lakásokat a kitűzött célnak és a vevői, bérlői, turisztikai igényeknek megfelelően akarták alakítani.

„Ingatlanértékesítői szemmel megállapíthatjuk és kijelenthetjük, hogy a felújítandó lakások eladásai mindig extra erőfeszítéssel járnak” – véli Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője. – „Egyrészt fel kell mérni azt a vásárló szemszögéből, hogy a felújításnak mennyi lenne a várható költsége, másrészt a felújítás ideje is rengeteget nyom a latban. Sok vevő éppen emiatt inkább már egy kész, felújított lakást keres a piacon, amelybe már azonnal költözhet vagy esetleg azonnal alkalmas befektetési céljai megvalósításához.”

A felújítandó ingatlanok vásárlásánál a saját célra vásárló nyilván abban gondolkodik, hogy meddig tud nyújtózkodni, a befektetőt viszont a megtérülés érdekli. Ha átlagszámokról beszélünk, öt évvel ezelőtt, egy felújítás költsége nagyjából a lakás vételárának a 15%-a körül volt. Természetesen ez az ingatlan elhelyezkedéstől is függ, illetve a felújítás színvonalával kapcsolatos elvárásoktól, melyek szélesebb spektrumon mozoghattak, de az átlag 15 % volt.

Jelenleg viszont az az érdekes helyzet állt elő, hogy mivel az ingatlanok ára kis mértékben csökkent 2020-ban, így az ingatlan vételi árához viszonyított felújítási költség mértéke is visszaesett. Ezzel szemben viszont a kifizetendő felújítási költségek nem csökkentek, sőt a kormány különböző lakásfelújítási programjai miatt és a 2014 óta tartó folyamatos építési lendület okán folyamatosan emelkednek. Így jelenleg a felújítási összegek akár az ingatlanok vételárának 30%-át is kitehetik. Az igények változásai és a növekedő minőségi elvárások miatt a felújítási idők is hosszabbak lettek. Ehhez nyilván az is hozzájárul, hogy a felújítási minőség és az értéknövekedés párosodott színvonalemelkedéssel. Az igények pedig évről-évre egyre magasabbak.

A Central Home szakértői csapata a befektetőkkel együtt folyamatosan elemzi, hogy vajon hogyan fog kinézni a közeljövőben a budapesti ingatlanpiac, számít-e majd az értékesítési folyamat során és az árak kialakításában, hogy felújítottak. Jelenleg úgy ítélik meg, hogy előfordulhat, hogy a felújítás kapcsán befektetett idő és pénz által remélt profit jóval később realizálódik, mint például 3 évvel ezelőtt.

„Ezeknél az ingatlanoknál fontos cél, hogy nyereséget termeljenek” – folytatja Ben-Ezra Orran. -„Míg korábban egy felújítandó belvárosi ingatlan eladási ára 70 millió forint volt, majd a befektető a vételi ár 15%-ának megfelelő összeget pluszban felújításra fordított, akkor azt az ingatlant a járvány előtti időszak során 100 millió forintért lehetett eladni. Jelenleg, látva a piaci mozgásokat és trendeket, egy 70 milliós, felújítandó ingatlan az értékének megfelelően, valamivel több, mint 20%-os ráfordítással is csak a 95-100 millió forintos értéktartományban értékesíthető.”

Tehát amíg 3-4 évvel ezelőtt egy ilyen tranzakció során a felújítás nyeresége akár 100%-ban is megtérült, optimális esetben is csak 20-40% közötti a megtérülés mértéke, ezt kell figyelembe venniük a befektetőknek.

