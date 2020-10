Milyen lézeres szemműtét kedvezményekre lehet most számítani?

Amennyiben még nem igazolt, hogy Ön alkalmas valamelyik látásjavító beavatkozás elvégzésére, akkor először el kell mennie egy műszeres vizsgálatra.

Ez a vizsgálat sok klinikán ingyenes bizonyos kor alatt. Esetleg a vizsgálat árát később levonják a műtét árából. Érdemes olyan helyet választani, ahol a kedvezményekkel lényegében megspórolhatja a vizsgálat árát.

Ne csak a szemműtétek ára alapján döntsön, alapvető jó tanács, hogy informálódjon a kezelések gyógyulási idejéről, az aktuális kedvezményekről és mindezek ismeretében mérlegeljen!

Bármelyik műtéti típus mellett dönt végül, hosszú távú eredmény szempontjából nincs közöttük lényegi különbség, minden kezelés típus biztosítja a szemüveg nélküli éleslátás örömét a gyógyulási időszak végén.

Nem biztos, hogy a legolcsóbb műtét a leggazdaságosabb megoldás

Tény, hogy a legmodernebb kezelések, mint például a Z Femto 7D, egyben a legdrágább kezelések is. Azonban pont ezek azok a szemészeti beavatkozások, amelyek a leggyorsabb gyógyulást teszik lehetővé, így akár már a műtét után négy órával vezethet és másnap vissza is térhet a munkájához.

A drágább kezelés tehát nem biztos, hogy összeségében a legdrágább, hiszen emellett számíthat a legkevesebb munka- és bevételkiesésre.

A kedvezőbb árú beavatkozások után, ilyen például a PRK 7D, a regenerálódási idő hetekkel hosszabb, a folyamat több kellemetlenséggel jár, és 2 hónap is eltelhet, amíg beáll a végleges látásélesség.

Lézeres szemműtét kedvezmények

Az biztos, hogy a lézeres szemműtét összeségében nem olcsó, de a különböző kedvezmények igénybevétele jelentősen csökkentheti a várható költségeket.

Ilyen pénztárcakímélő lehetőségek egyike a 20-as, 30-as korosztálynak kedvez. 40 éves kor alatt a műtét előtti alkalmassági vizsgálatot a Budai Szemészeti Központnál ingyenesen végzik. Ugyanez a vizsgálat 40 év felett bár 20 ezer forint, de ezt abban az esetben, ha műtétre kerül sor, levonják az árból.

A legdrágább kezeléshez ugyan ennél a lézeres szemklinikánál most 200 ezer forint értékű kupont is adnak, amivel ingyen veheti igénybe a vizsgálatokat, kedvezményt kap a kezelés árából és ajándék napszemüveget is választhat.

Érdemes élni az akciók által biztosított kedvezményekkel, a 100km-nél messzebbről érkezőknek például utazási támogatást ad a Budai Szemészet. Ha nincs lehetősége egy összegben rendezni a műtét árát, tud kamatmentes részletfizetést igényelni, amivel egy évre széthúzhatja a fizetést. Ha van egészségpénztári megtakarítása, akkor ezt is felhasználhatja, így további 20%-ot spórolhat a lézeres szemműtét árából.

Léteznek a műtét után felhasználható kedvezmények is

A Budai Szemészeti Központnál a lézeres látásjavító műtét után 1 éven keresztül ingyenesen végzik el pácienseik számára a szükséges kontrollvizsgálatokat! Erre is érdemes figyelni, hiszen a műtéttől függően 4-6 kontroll vizsgálatra is szükség lehet és nem mindegy, hogy ezek benne voltak a műtét árában, vagy mindegyikért ki kell fizetni 10-20 ezer forintot.

Mielőtt eldönti melyik kezelést, klinikát választja tájékozódjon alaposan a kedvezményekről és a költségekről, hogy a legjobb ajánlatot ragadhassa meg.