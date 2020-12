Milyen képességeket érdemes feltüntetnünk az önéletrajzunkban?

Az önéletrajz egyik fő funkciója, hogy képet adjon munkatapasztalatunkról és erősségeinkről. A modern önéletrajzoknak ezért tartalmazniuk kell a megfelelő készségeket, hogy ígéretes jelölteknek tűnjünk egy HR-es vagy munkáltató számára.<!–more–>



Képességeken pedig azokat a technikai és interperszonális képességeket értjük, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy jelöltként boldogulj. Az addig oké, hogy nyilván tehetséges és képzett pályázó vagy – de erről a munkáltatót is meg kell győzni, amihez fontos, hogy megfelelően válaszd ki és tüntesd fel a kiírt álláshoz passzoló képességeket.

Olvassa el, hogy megtanulja, hogyan találhatja meg az önéletrajzhoz szükséges legjobb készségeket.

A legfontosabb, hogy azokat a kiemelkedő képességeinket tüntessük fel önéletrajzunkban, amelyek valóban relevánsak is az adott munkához. Tehát ne zsúfoljunk bele mindent, amihez értünk és jók vagyunk benne, hanem inkább arra fókuszáljunk, hogy mik juttattak el oda, ahol most tartunk, amiknek a segítségével szeretnénk is továbbjutni. Ha például eddig kommunikációs területen dolgoztál, de most más irányba szeretnél váltani, akkor ugyan jó pont, ha feltünteted a kommunikációs készséget, de a pályázott munka szempontjából fontos részeket emeled ki. Arról pedig, hogy miért jó ötlet a kommunikációs készséget feltüntetni az önéletrajzodban és hogyan tedd ezt, ebben a cikkünkben olvashatsz bővebben.