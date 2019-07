Hosszú távon nagyon kifizetődő tud lenni, ha időben el kezd foglalkozni a nyugdíjbiztosítással (forrás: https://nyugdijbiztositas.com/ilyen-otthonokban-elnek-a-tehetosebb-nyugdijasok/). Az idősek sokszor nem szeretnék, ha a fiatalokat terhelnék le idős koruk gondjaival, de ezért már aktív korban tenni kell. A nyugdíjasotthonokba azonban nem egyszerű bekerülni, hiszen szigorú feltételek mellett vehetők igénybe. A nyugdíjasházakba bárki be tud költözni, ha meg tudja fizetni. Erre a kiadásra mindenképpen időben kell félretenni.

Ma már sokan értik és látják is, hogy a magyar állami nyugdíjrendszer válságos helyzetben van. Valójában mindenki igen alacsony nyugdíjra számíthat, amely közel sem lesz akkora összeg, mint most a havi fizetések. Idős korban természetesen sokan döntenek amellett, hogy otthonukban maradnak, de ilyenkor a nagyobb házak, ahonnan a gyerekek már kirepültek feleslegessé válnak. Persze ha nem tudják fenntartani otthonaikat akkor sokan gondolják, hogy semmi gond, irány a nyugdíjas ház. A B terv kivitelezése azonban nem ilyen egyszerű. Idősek otthonát csak az veheti igénybe, aki elmúlt 80 éves és egyedül él. Azok, akiknek napi 4 óránál több ápolásra van szükségük, illetve középsúlyos demenciában szenvednek. Jelenleg nagyon hosszú a várólista, így szinte kivitelezhetetlen a B terv.

A nyugdíjasház teljesen más, hiszen azok nem szociális alapon működnek. Ezért bizony fizetni kell. Vagy használati jogot kell megvásárolni, vagy havonta kell fizetni a szolgáltatásért. Bérleti jogokat 3 millió forinttól már találhatunk. Ha a havi fizetést vennénk igénybe, akkor 120 és 140 000 Forint közötti összegekkel érdemes számolni. Ezt látva talán biztosan ki is jelenthetjük, hogy a havi nyugdíj erre nem lesz elég, így már most érdemes elkezdeni takarékoskodni. Az állam már 3 féle nyugdíjmegtakarítási formát is támogat 20 %-os adójóváírással. Ezekkel érdemes elkezdeni az öngondoskodást. Az önkéntes nyugdíjpénztár, a NYESZ és a nyugdíjbiztosítás közül bárki szabadon választhat. Aszakértői mindenkinek segítenek eldönteni, hogy melyik megoldás lehet a legideálisabb a célok megvalósításához.