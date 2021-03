Milyen egy jó önéletrajz?

Sokunk számára ismerős lehet az önéletrajz írása. Azonban nem mindegy, hogy milyen is ez az önéletrajz. Ami legelőször szembe tűnik az a profilkép. Ne készítsünk szelfit, inkább kérjük meg az egyik barátunkat, hogy készítsen rólunk egy jobb minőségű képet. Ha lehet egy csinosabb ruhát vagy egy inget viseljünk, a háttérben semmi se legyen. Legjobb, ha egy fehér fal elé állunk.

Ez után következik az elérhetőség. Az e-mail címben ne szereplejen fantázianév, hanem a saját nevünket tegyük bele valamilyen formába. Nagyon figyeljünk a pozíció megjelenésére, ami az álláshirdetésben fel van tüntetve. Ezt cseréljük ki minden esetben az adott megnevezésre. Továbbá a munkatapasztalatoknál ügyeljünk arra, hogy a pár hónapos munkákat csak felsorolásként említsük és a hosszabb tevékenységeket pedig fejtsük ki bővebben.

Miért jó, ha kapcsolatokat építünk?

Szakmai tapasztalatok gyakorlatok céljából sokan elmegyünk egy adott céghez, vagy ismerőshöz. Itt jó, ha odafigyelünk a lépésekre, megjegyezzük, hogy a gyakorlatot biztosított cég, kikkel áll kapcsolatban. Ezeket is fel lehet keresni, mert minél tágabb az adott témában az ismeretségi körünk, annál több ajánlást tudunk bezsebelni. Ez azért jó, mert az önéletrajz mellé ilyen ajánlásokat tudunk csatolni, ami igazán pozitívan hat a munkaadónál. Ezekben jó, ha kiemelik az erősségeinket, miben vagyunk a cég szerint jók, kiemelkedőek.

Segíthet egy jó bemutatkozó beszéd?

Az állás interjú elején bemutatkozunk, mesélünk arról, kik is vagyunk valójában. Erre jó, ha előre felkészülünk és nem ott rögtönözünk. Írjuk össze néhány szóban a jó tulajdonságainkat, erősségeinket. Ezeket utána foglaljuk rövid, frappáns mondatokba. Nem árt, ha hangosan gyakoroljuk akár tükör előtt. Figyeljünk a szépen kiejtett szavakra és az artikulációra. Fel is vehetjük, majd visszajátszva meg is hallgathatjuk, így javítva az esetleges hibákat. Amire még nem árt figyelni az a hosszúság. Nem kell hosszú, fél perc nagyjából elég.

Mihez jó, ha értünk?

Hol érdemes keresni?

A mai világban elengedhetetlen a számítógép és a vele való munkavégzés legalább alapszinten. Van három dolog, amit mindenképpen érdemes megtanulnunk használni. Az egyik a Word. Ezzel a programmal írunk, szöveget szerkesztünk. Akár vázlat írásra is alkalmas, így mindenképpen tanulmányozzuk. A második az Excel. Ezzel a programmal táblázatokat készítünk. Minden munkaterületen van olyan, amikor ezt használnunk kell. A legegyszerűbb felsorolásoktól kezdve, a bonyolult szakmai táblázatokig. A harmadik pedig a Power Point. Ezzel előadásokat készítünk. Személyre szabhatjuk a diákat képekkel, stílusokkal, zenét, szöveget tehetünk alájuk, elengedhetetlen egy jó kampányhoz az ismerete.

Újságok hirdetőfelületein, bár egyre jobban átveszi az internet világa ezt a tevékenységet is. Rengeteg oldal megtalálható a számítógépek világában, ahol munkát tudunk találni. Az egyik ilyen a maxapro.hu. Érdemes tanulmányozni ezeket az oldalakat, minél többet megnyitni és összehasonlítani őket. Nem egy rövid folyamat, amíg az böngésszük ezeket, akár több napot is igénybe vehet. Minél több helyre elküldjük az önéletrajunkat, annál nagyobb az esély, hogy behívót kapunk állásinterjúra.