Milyen egy jÃ³ kÃ¶nyvelÅ‘? Elmondjuk a szempontokat.

A vállalkozás indítása sok kérdést vet fel és sok dilemmával jár együtt, hiszen rengeteg mindenről szükséges döntenünk. Először is el kell határoznunk, hogy az otthonunk legyen a székhelyünk, vagy székhelyszolgáltatót bízunk meg a fontos, hivatalos dolgaink intézésével. A Logosz Cégcsoport már 2005. óta áll a cégek és vállalkozást indítók rendelkezésére. Nem csupán székhelyszolgáltatással foglalkoznak, hanem segítséget nyújtanak cégalapításban, cégmódosításban, cég eladásban és vételben, illetve a bélyegzőkészítés is a szolgáltatásaik skáláját színesíti. Ma már 19 magyarországi irodában állnak rendelkezésre.

A székhelyszolgáltató kiválasztását követően arról is határoznunk kell, hogy a vállalkozás könyvelését kire, milyen könyvelési szolgáltatásra bízzuk. Ez lehet a Stabil Kontakt Kft. is, amely a Logosz Cégcsoport partnercége, ami sokféle szolgáltatást kínál a már meglévő, illetve az új ügyfeleinek. A Stabil Kontakt Kft. könyvvizsgálóval, okleveles adótanácsadóval és regisztrált mérlegképes könyvelőkkel biztosít az ügyfelei számára teljes körű, könyvelési szolgáltatást. Mivel felelősségbiztosítással rendelkeznek, így garanciát is biztosítanak a szolgáltatásaikra.

A Stabil Kontakt Kft. nem csak a régi ügyfeleinek biztosítja a szolgáltatásait, hanem azokat a személyeket is várják, akik most indítanak vállalkozást, alapítanak céget. Azok a vállalkozók, cégvezetők, akik elégedetlenek a jelenlegi könyvelőjükkel – is bátran fordulhatnak a Stabil Kontakt Kft- hez, hiszen amennyiben a vállalkozást vezető személy valamilyen oknál fogva nem elégedett a jelenlegi könyvelőjével, akkor könyvelőváltásra lehet szüksége. A könyvelőváltást teszi szükségességé az is, ha a jelenlegi könyvelő iroda nem rendelkezik felelősségbiztosítással, illetve szakmai kamarában sincs beregisztrálva. Tehát egy vállalkozást indítónak – egy leendő cégvezetőnek – sok mindennel kapcsolatban döntést kell hoznia. Nem könnyű ezeket a döntéseket meghozni. A cikkben arról olvashat, hogy milyen érvek is szólnak a könyvelő, könyvelés mellett.



A könyvelő hatékony üzleti tervet készít

A vállalkozás vezetése, irányítása nem könnyű. Az első döccenők után azonban jöhetnek a sikerélmények, magasabb lesz a profit és ez szárnyakat ad a vállalkozónak is. Lehetnek olyan ötletei, elképzelései, amelyeket azonnal szeretne megvalósítani, azonban nem biztos, hogy ezek az ötletek illeszkednek az adott cég profiljába és az sem biztos, hogy az aktuális pénzügyek lehetővé teszik a megálmodott gondolatok megvalósítását. A könyvelő azonban hasznos szakmai tanácsokat adhat, illetve pénzügyi tervet is készíthet, amely megmutatja, hogy belefér az adott terv a költségvetésbe, vagy várni kell annak megvalósításával.

A könyvelő garanciát vállal a munkájára

A könyvelési szolgáltatás, a könyvelő, a legtöbb esetben szolgáltatási garanciát vállal, hiszen felelősségbiztosítással rendelkezik. A vállalkozás képviselőjének mindenképpen olyan könyvelőirodához érdemes fordulnia, ahol az iroda okleveles adótanácsadóval, könyvvizsgálóval és regisztrált mérlegképes könyvelőkkel áll az ügyfelek rendelkezésére.

A könyvelő, aki a vállalkozás pénzügyi helyzetét alaposan ismeri

Amennyiben jó könyvelőt választ a vállalkozás képviselője, biztos lehet abban, hogy az adott könyvelő alaposan ismerni fogja a vállalkozás pénzügyi és gazdasági helyzetét – hiszen a könyvelés során nem csak nyilvántartja – de pontosan vezeti is a gazdasági eseményeket, amelyek a vállalkozás jövedelmi és pénzügyi helyzetét befolyásolják. Ezeket a gazdasági változásokat, a könyvelők jogilag meghatározott előírások szerint dokumentálják.

A jó könyvelő és az adótanácsadás

Egy jó könyvelő az adózási tanácsadásban is profin nyújt segítséget az ügyfeleinek. A következő adózási kérdésekben segíthet a könyvelő: adótervezés, adóoptimalizálás, eseti adótanácsadás a társasági adó, általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó terén. A jó könyvelő egyszerűen, érthetően ad tanácsokat az adózással kapcsolatban és a felmerülő kérdésekre is kielégítő válaszokat ad. A jó könyvelő számviteli tanácsadást is nyújt, melynek részeként segíti az ügyviteltervezést, illetve az ügyviteli folyamtok optimalizálását.

A jó könyvelő és a bérszámfejtés

A könyvelői feladatok részeként, egy jó könyvelő bérszámfejtést is vállal, hiszen ennek elvégzése minden cég számára nélkülözhetetlen. A hibátlan bérszámfejtéshez a könyvelőnek ismernie kell a változó jogszabályokat. Egy jó könyvelőnek ezért nem csak precíznek, pontosnak kell lennie, de a folyamatos tanulás is a munkája részét képezi.

A jó könyvelővel pénzt takaríthat meg a vállalkozó

Sokan félnek attól, hogy a könyvelés egy költséges dolog, pedig sokkal költségesebb az adott vállalkozó számára, ha nem ismeri a vállalkozásával kapcsolatos költség-jóváírást, azaz nem tudja, hogy mikor, min spórolhat. Egy jó könyvelő erre is felhívja a figyelmet.