Milliárdos számlagyár ügyének tárgyalása kezdődött el Szegeden

Külföldről származó szója és tojás áfafizetés nélküli értékesítéséhez nyújtottak segítséget azok a vádlottak, akiknek ügyében hétfőn kezdődött előkészítő ülés a Szegedi Törvényszéken.

A különösen jelentős értékre, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalással vádoltak által irányított cégek 2015-2016-ban nem végeztek valós gazdasági tevékenységet, egymással színlelt üzleti kapcsolatban álltak, fiktív számlák befogadásával csökkentették a társaságok adófizetési kötelezettségét.

Az egyik érintett cég cseh és horvát gazdasági társaságoktól vásárolt szójaolajat és szójadarát. Annak érdekében, hogy a vállalkozás áfafizetési kötelezettségét több száz millió forinttal csökkentse, a beszerzéseket belföldiként tüntette fel, és ennek igazolásul fiktív költségszámlákat használt föl könyvelésében és adóbevallásában. Két kft. lengyel gazdálkodóktól vásárolt tojást, a beszerzéseket azonban magyar cégeken futtatták keresztül, így több mint százmillió forint forgalmi adó megfizetését elkerülve.









Az ügyben más szegedi és Szeged környéki vállalkozások is érintettek voltak, melyek az elkövetők által kiállított fiktív számlák felhasználásával csökkentették adófizetési kötelezettségüket.

A csoport irányítói mellett – akik egyike szökésben van – a bíróság előtt állnak a megrendelések szervezésével, a szerződéskötések lebonyolításával, illetve fiktív számlák könyvelésben, adóbevallásban történő felhasználásával foglalkozó vádlottak is.

Az ügyben összesen mintegy száz ember ellen indult eljárás. A kisebb súlyú bűncselekményeket elkövető és az okozott kárt megtérítő vádlottakat az ügyészség megrovásban részesítette vagy élt a vádhalasztás lehetőségével.

A Szegedi Törvényszék előtt összesen 36 emberrel szemben emeltek vádat. Közülük tizennyolcan még a nyomozás során beismerő vallomást tettek, és a büntetésről egyezséget kötöttek az ügyészséggel, melyet a bíróság előtt is fenntartottak. A törvényszék előtt további tizenegy vádlott jelezte, hogy beismerő vallomást kíván tenni, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Esetükben a Kóbor Jenő vezette bírói tanács előreláthatólag december 4-én hirdet határozatot.(MTI)