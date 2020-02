Milliárdos beruházásokkal erősített a Schneider Electric

Dinamikusan bővülő árbevétel és többmilliárd forintnyi beruházás jellemezte a Schneider Electric tavalyi évét Magyarországon. A társaság budapesti szolgáltató központja idén újabb feladatokat kap és a létszámot is bővítik.

Nemzetközi nagyvállalatok jelentős magyarországi beruházásai, az 5 százalékos áfa kivezetése miatt felfutó lakossági építőipari beruházások, a digitális megoldások iránti növekvő igény, illetve a jól átgondolt kereskedelmi stratégia egyaránt hozzájárult a Schneider Electric magyarországi fejlődéséhez. A társaság itthon a piaci átlagot meghaladó, jóval 10 százalék fölötti árbevétel-növekedést ért el a múlt évben 2018-hoz képest, teljesítve a célkitűzést. Ez egyben azt is jelenti, hogy a cég célpiacain növelni tudta részesedését, a régióban pedig a Schneider Electric legmeghatározóbb leányvállalata lett.

„Büszke vagyok arra, hogy úgy sikerült bővítenünk a piaci részesedésünket és a forgalmunkat, hogy közben a nyereségünk is nőtt. Ebben szerepet játszott, hogy sikerült javítanunk a működési hatékonyságon, miközben még több feladatot kaptak a magyar kollégák, hiszen bővült a termékportfóliónk is. A tavalyi eredmények igazolták a kereskedelmi politikával kapcsolatos stratégiánkat, amit két éve gondoltunk újra teljesen és azóta minden évben finomhangolunk” – mondta el Veres Zsolt, a Schneider Electric Zrt. vezérigazgatója.

A társaság tradicionálisan elsősorban disztribúciós és kiskereskedelmi partnerein keresztül szolgálja ki a piaci igényeket. Ezen túlmenően, a lakossági és vállalati felhasználásra szánt villamossági rendszerek, az energiahatékonyságot, az épületüzemeltetést, illetve az ipari automatizálást is támogató megoldások terén az elmúlt három évben komoly szerepet játszottak egyes kiemelt nagy projektek is. A Schneider Electric közreműködik például a Samsung hazai gyárberuházásainál, illetve szerepet vállaltak a 3-as metró északi és déli szakaszainak felújításában.

„Ahogyan arra előzetesen is számítani lehetett, az ötszázalékos áfa kivezetése miatt a múlt évben jelentősen felpörgött a lakásépítési projektek kivitelezése, így nőtt a kereslet termékeink iránt. Számos nagy beruházást jelentettek be külföldi cégek is, ami szintén pozitívan hatott a forgalmunkra. Vannak olyan területek, ahol kiugróan jó eredményeket értünk el, ilyen például az e-kereskedelem, a partnereken keresztül történő online értékesítés mintegy ötödével bővült 2019-ben. Ezt a csatornát a jövőben is kiemelten kezeljük, megfelelő tájékoztató anyagokkal és háttérinfrastruktúra kialakításával” – hangsúlyozta Veres Zsolt.

A Schneider Electric négy gyárában, logisztikai központjában és budapesti központjában mintegy 2000 embert foglalkoztat Magyarországon. A társaság a múlt évben többmilliárd forintnyi beruházást valósított meg hazánkban. Többek között bővítették a gyöngyösi üzemüket, zalaegerszegi kismegszakítókat gyártó létesítményükben pedig jelentős technológiai fejlesztés kezdődött el.

A szigetszentmiklósi disztribúciós központ és az egyik magyarországi üzem részei a Schneider Electric globális „Smart Factory” és „Smart Distribution Center” programjainak. Ezeken a helyszíneken a cég folyamatosan vezeti be EcoStruxure platformja energia- és működési hatékonyságot javító megoldásait. A szigetszentmiklósi logisztikai központ jelentőségét mutatja, hogy a létesítményből mintegy két tucat országot – Közép-Európában és a Közel-Keleten – látnak el Schneider Electric termékekkel.

„A lakossági piacon a tavalyinál már lassabb növekedéssel számolunk 2020-ban, ugyanakkor azt látjuk, hogy ismét jelentős számban lesznek külföldi beruházások, illetve a múlt évi sikeres előkészítés után idén még nagyobb hangsúlyt helyezünk majd az EcoStruxure termékvonal hazai bővítésére, valamint erősítünk az ipari automatizálás területén is. Összességében a tavalyihoz képest további minőségi és mennyiségi fejlődésre számítok idén” – tette hozzá Veres Zsolt.

A közelmúltban döntés született arról, hogy a Schneider Electric budapesti belső szolgáltatóközpontja új feladatokat kap idén. A beszerzési, pénzügyi feladatokat ellátó csapat, egyike lesz a hasonló tevékenységet végző európai szintű központoknak, ami azzal jár majd, hogy bizonyos folyamatokat Budapestről irányítanak. A fejlesztés részeként bővítik a központban dolgozók számát és több vezető pozíciót is a magyar fővárosba hoznak.

A Schneider Electricről

A Schneider Electricnél hiszünk abban, hogy az energiához és a digitális technológiákhoz való hozzáférés mindannyiunk alapvető emberi joga. Küldetésünknek tartjuk, hogy mindenki, mindig és mindenhol hozzáférhessen az életet adó energiához, és kihozhassa belőle a legtöbbet.

Olyan digitális energiaellátási és automatizálási megoldásokat kínálunk, amelyek növelik a hatékonyságot és a fenntarthatóságot. Integrált megoldásokban egyesítjük a vezető energiahatékonysági technológiákat, a valós idejű automatizálást, a szoftvereket és a különféle szolgáltatásokat az otthonok, az épületek, az adatközpontok, az infrastruktúrák és a különböző iparágak számára.

Minden eszközzel támogatjuk folyamatosan fejlődő, nemzetközi, nyílt közösségünk kibontakozását, amelynek tagjai elkötelezettek legfőbb értékeink, a befogadó környezet és a szabad gondolkodás iránt.