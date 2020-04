Mi lesz a belvárosi ingatlan árakkal?

Ha csak pár hónapon át tart a válság, az a belvárosi ingatlanok piacán 30%-os értékcsökkentést is hozhat a 2019 év eleji árakhoz képest. Ha tovább tart, ez a százalék jóval magasabb is lehet!

Hogy fog kinézni a vírus utáni első nap a belvárosi ingatlanpiacon? A Central Home szakértője szerint mivel nem tudjuk, hogy mennyi időbe telik a vírus teljes kiiktatása, ezért most még nehéz elképzelni, hogy mi lesz utána a belvárosi ingatlanpiacon.

„A jelenlegi válság semmiben nem hasonlít az eddig lezajlott válságokhoz. Az, aki a múlt tanulságaiból szeretné kikövetkeztetni azt, hogy mi lesz a vírus által okozott válság után, azt feltételezzük, hogy nagyot fog tévedni. Azt biztosan kijelenthetjük, hogy a jelenlegi válság jelentős árcsökkenést hordoz magával, azon felül, hogy 2019 elejétől kezdve már egy folyamatos, 15%-os csökkenést megfigyelhettünk” – kezdi az elemzést a belvárosi ingatlanok értékesítésére specializálódott Central Home ügyvezető igazgatója, Ben-Ezra Orran, majd folytatja: „Nem mindegy, hogy a válságnak nevezett időszak 3 hónap lesz, ez jelen esetben ez csak enyhe korrekciót feltételez a piacon. Vagy 6 hónap, amely már mindenképpen erős korrekciót fog előidézni, így akár több mint 30%-os értékcsökkenést is hozhat a 2019-es év januárjához képest. Angliában azt feltételezik, hogy a járványtól sújtott időszak akár 10 hónap is lehet, ami még sokkal drámaibb válságot is okozhat.”





A szakértő szerint az ingatlanpiac fellendülését először a belvárosban fogjuk tapasztalni majd, itt van az eladóknak a legnagyobb esélye arra, hogy pénzhez jussanak, még ha kisebb összeghez is a vártnál. Árképzést illetően Ben-Ezra Orran szerint továbbra sem érdemes a nagy online ingatlanportálok áraira támaszkodni, hiszen ezeknek a felületeknek a végleges eladási árról sosincs információjuk, így most sem relevánsak az általuk közölt adatok. Ezért, ha egy eladó számára még ebben a helyzetben is sürgős az eladás, mindenképpen javasolják, hogy ingatlanközvetítő segítségét vegye igénybe, aki az adásvételek végleges árairól is információval rendelkezik. „Azt tapasztaljuk, hogy ingatlanokat a piacról vissza nem vontak, az eladók egyelőre tartják az árakat, miközben nyilván azzal számolnak, hogy a közeljövőben érdemi eredményre nem számíthatnak. Azt is látjuk, hogy kevesebb ingatlan eladásával keresnek meg most minket, bár nyilván most is vannak, akiknek élethelyzetük szükségessé teszi a rapid értékesítést, így legalábbis megpróbálkoznak vele.”

A Central Home szerint általánoságban a vevők örülhetnének egy bekövetkező árcsökkenésnek, hiszen a most piacra lépő első vásárlóknak így kevesebb önerőre lesz majd szüksége, ill. azok, akik most jobb ingatlanra szeretnének váltani, kisebb árkülönbséget kell megugorjanak, azonban az árcsökkenés oka most a járvány következtében bekövetkező válság, és valószínűleg ez a vevőcsoport nagyon is érintett lesz a recesszióban. Várható, hogy drasztikusan csökken a vevőszám, mivel nagyon sok ember elveszíti a munkahelyét, a válság kilábalásánál pedig a jelzáloghitel kamata magasabb lesz. Ha a világgazdaság recesszióba esik, a munkanélküliség magas számai tartósak lesznek, sok kis és középvállalkozás bezár, az ingatlanpiacon is nőni fog a kínálat, a kereslet csökkenésével szemben. Minél nagyobb lesz a válság, annál szélesebbre nyílik ez az olló.

Az újépítésű ingatlanok piaca egyre bizonytalanabb, az Airbnb befektetők várakoznak

A Central Home prognózisa szerint a jelenlegi magyar ingatlanpiacra vonatkozóan az, hogy már a válság elött is bajban voltak az újépítésű ingatlanok, a járvány okozta hatással pedig az ő jövőjük még bizonytalanabbá vált. Jelenleg valamennyi befektető kivár, a jobb pozíció miatt. Sok a bizonytalanság most minden szegmensben, minden tekintetben.

„A jelenlegi helyzetben azt látjuk és tapasztaljuk, a legtöbb Airbnb-vel foglalkozó befektető várakozik, mivel stagnál a piacuk” – mondja a Central Home szakértője. „Jelenleg lépni sem nagyon tudnak, mert eladni értelemszerűen nem tudják a lakásokat, bérlőcsoport pedig nincs. Minden a vírushelyzet hosszán múlik. Ha a nyáron be tud indulni a turizmus, akkor az Airbnb, még ha csökkentett megtérüléssel is, de működni fog ismét. Ha tovább húzódik a krízis, akkor előfordulhat, hogy várniuk kell a következő évi turistaszezonra, ezáltal egyáltalán nem tudnak bevételhez jutni 2020-ban. Ez eladási hullámot generálhat majd. Felléphet a befektetőknél egyéb okok miatt jelentkező készpénzszükséglet is, amely erősebb annál, minthogy várjanak 2021 turistaszezonjára. Egy másik forgatókönyv lehet, hogyha valaki nem akarja lakását eladni, de nem szeretne várni a következő év tavaszáig, nyaráig, akkor hosszútávon fogja inkább kiadni, amely kedvezhet az albérlet áraknak, magasabb kínálatot és megfizethetőbb bérleti díjakat eredményezve. Ez a helyzet tehát mindenképpen új piacot fog rajzolni, előre még meg nem jósolható viselkedéssel.”

