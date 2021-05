MFB: egy hét maradt a lakossági energiahatékonysági hitel igénylésére

A hitelkeret várható kimerülése miatt kevesebb, mint egy hetük maradt a nulla százalékos lakossági energiahatékonysági hitel igénylésére az érdeklődőknek – hívta fel a figyelmet az MTI-hez kedden küldött közleményében az MFB. Az ügyfelek legkésőbb május 10-én 12:00 óráig nyújthatnak be hitelkérelmet.

A kamatmentes kölcsönt a Budapesten és Pest megyében élő magánszemélyek igényelhetik 500 ezer és 5 millió forint közötti értékben az ingatlanuk energetikai korszerűsítésére

A hitel egyebek mellett a lakóingatlanok hőszigetelésére, fűtési vagy melegvíz-rendszerek korszerűsítésére, illetve napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek telepítésére is igényelhető.

A hitelprogram népszerűségéhez hozzájárul, hogy az igénylők nulla százalékos kamatozással, mindössze 10 százalékos önerővel juthatnak forráshoz, amelyből megvalósíthatják a tervezett energetikai korszerűsítéseket, felújításokat. Kedvező feltétel az alacsony fedezeti elvárás és a 20 éves futamidő is.

A kölcsönkérelem benyújtására kizárólag online módon van lehetőség, az MFB által kifejlesztett online hitelkérelmi rendszeren (OHR) keresztül. Az igénylők emellett természetesen továbbra is kérhetnek személyes segítséget is az országszerte elérhető MFB Pontok hálózatában.

A lakossági energiahatékonysági hitelhez nem kapcsolódnak egyéb költségek, mint kezelési költség vagy az előtörlesztés díj.



A hitelprogram részleteiről a palyazat.gov.hu oldalon és a www.mfb.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.A Lakossági energiahatékonysági hitelprogram segítségével befejezett beruházásoknak köszönhetően jelentősen csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása, a becsült éves csökkenés 2021. áprilisáig összesen több mint 60 000 tonna CO2 egyenérték volt. A korábban a teljes országot lefedő hitelprogramon keresztül az MFB több mint 25 000 család számára tette lehetővé energetikai beruházások megvalósítását – hangsúlyozza a bank közleménye.(MTI)