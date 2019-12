Meteorológiai szolgálat: az idei ősz volt a legmelegebb 1901 óta

Az idei ősz volt a legmelegebb 1901 óta – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken az MTI-vel.

Elemzésük szerint az őszi középhőmérséklet ebben az évben 12,64 Celsius-fok volt, ami 0,05 fokkal haladja meg az eddigi legmelegebb, 1926-os ősz hőmérsékletét.

Mindhárom őszi hónap középhőmérséklete országosan magasabban alakult az 1981-2010-es időszak átlagánál. A szeptember 1 fokkal, az október csaknem 2 fokkal, a november viszont 4 fokkal volt melegebb az átlagosnál. Az idei november 1901 óta a 3. legmelegebbnek bizonyult, az idei október a 9. legmelegebb október volt.

Kitértek arra is, hogy az átlaghoz viszonyítva többfokos negatív eltérések csupán három időszakban – szeptember 20. körül, október első dekádjában, valamint október végén, november elején – fordultak elő. Október 8-án például megdőlt az országos napi minimumhőmérséklet rekordja.



Számottevő pozitív eltérések szeptember elején, október közepén és novemberben voltak. A szeptember még kánikulával kezdődött, az egész évszak legmelegebb napja szeptember elseje volt. “Októberben egy szokatlanul meleg és hosszú vénasszonyok nyarát tapasztaltunk”, novemberben pedig 13 napon is előfordult 5 fok feletti pozitív eltérés – írták.Csapadék tekintetében a 2019-es ősz országosan átlagosnak mondható, de csak a csapadékos november miatt. A szeptemberi csapadékmennyiség 19 százalékkal elmaradt az 1981-2010-es átlagtól, majd októberben is csak a szokásos mennyiség alig több mint fele, 54 százaléka hullott le, amivel az idei október a 28. legszárazabb lett 1901 óta. Novemberben viszont a szokásos csapadék több mint 1,5-szerese, 164 százaléka esett le, ez volt a 21. legcsapadékosabb november. Országos átlagban 33 csapadékos nap volt 2019 őszén, hattal több az 1981-2010-es átlagnál.Hozzátették, hogy ha a december átlagos hőmérsékletű lesz, akkor – a rekordmeleg 2018 után – 2019 a harmadik legmelegebb év lesz 1901 óta. Átlagos decemberi csapadék esetén pedig átlag körüli lesz az év csapadékmennyisége is – olvasható az elemzésben.(MTI)