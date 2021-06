Mérséklődött a kínai export, és gyorsult az import bővülése májusban

Mérséklődött a kínai export növekedése, miközben lendületesebben bővült az import májusban.

A kínai vámszolgálat hétfőn közzétett adatai szerint a kivitel dollárban számolt értéke 27,9 százalékkal nőtt májusban éves összevetésben. A kínai export ezzel a tizenegyedik egymást követő hónapja bővült. Elemzők a növekedés mértékének enyhébb mérséklődésére számítottak, 32,1 százalékos bővülést előrejelezve az áprilisban regisztrált 32,3 százalékos emelkedést követően. Tavaly májusban a kínai kivitel 3,3 százalékkal zsugorodott a koronavírus-járvány elhúzódó hatásait nyögve. Iris Pang, az ING kínai régióval foglalkozó vezető közgazdásza szerint a kivitel növekedésének mérséklődése leginkább annak tudható be, hogy lassult minden, a hiánycikknek számító félvezető chipekhez kapcsolódó termék exportja. A behozatal dollárban számolt értéke 51,1 százalékkal nőtt májusban éves bázison. Elemzők 51,5 százalékos bővülést valószínűsítettek az áprilisi, 43,1 százalékos növekedés után. A kínai import ezzel immár a nyolcadik egymást követő hónapja nőtt, ám a kedvező adatok hátterében részben a koronavírus-járvány miatti, tavalyi alacsony bázisadatok állnak. Tavaly májusban a kínai behozatal 16,7 százalékkal esett vissza. Az ING szakértője rámutatott: az import értékének bővülését elsősorban az árucikkek a múlt év azonos időszakához képesti magasabb ára okozta, a behozott termékek mennyisége ugyanis havi összevetésben valójában csökkent.



A kínai külkereskedelmi mérleg 45,53 milliárd dolláros többlettel zárt májusban. Elemzők 50,50 milliárd dolláros szufficitet jósoltak az áprilisi, 42,86 milliárd dolláros többlet után. Az év első öt hónapjában a kínai export 40,2 százalékkal, az import pedig 35,6 százalékkal nőtt a múlt év azonos időszakához képest. Az első öt hónap külkereskedelmi mérlege 203,45 milliárd dolláros szufficitet mutatott. A dollárban denominált adatok azért fontosak, mert az elemzők és befektetők túlnyomó többsége is ezekre alapozza előrejelzéseit és elemzéseit. Jüanban számolva az export értéke 18,1 százalékkal, az importé pedig 39,5 százalékkal emelkedett májusban éves összevetésben. Kína ezzel májusban 296,00 milliárd jüan kereskedelmi többletet halmozott fel. Az év első öt hónapjában jüanban denominált a kivitel 30,1 százalékkal, a behozatal 25,9 százalékkal bővült a múlt év azonos időszakához képest. Az első öt hónap kereskedelmi mérlege ezzel 1323,30 milliárd jüanos többlettel zárt.A dollárban denominált értékek alapján Kína az Európai Unióba irányuló exportja 38,8 százalékkal, az onnan származó importja 39,9 százalékkal nőtt az év első öt hónapjában, a külkereskedelmi forgalom értéke elérte a 317,46 milliárd dollárt. Az Európai Unió Kína második legnagyobb külkereskedelmi partnere volt az év első öt hónapjában a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) után. Az ING szakértője júniusra arra számít, hogy a dél-kínai Kuangtung tartományban májusban kialakult újabb járványgóc, amely többek között kikötői munkásokat is érintett, hatással lesz a kereskedelmi és termelési adatokra. Pang szerint az elektronikai termékek árának emelkedését idézheti elő a járványhelyzet az ország legtöbb elektronikai gyárának helyet adó Kuangtungban. Hozzátette: ez a kínai exportárakra, és következő lépésben az amerikai és európai importárakra is hatással lehet.(MTI)