Mérsékelték a terrorellenes készültséget Nagy-Britanniában

Mérsékleték hétfőn a brit hatóságok a terrorkészültség szintjét. Priti Patel belügyminiszter az intézkedést bejelentő közleményében hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a terrorfenyegetettség továbbra is magas. A Scotland Yard terrorelhárítási főnöke szerint az elmúlt két évben kéttucatnyi terrortámadási kísérletet sikerült meghiúsítani.

Priti Patel közölte: az ötfokozatú skálán az eddig érvényben volt második legmagasabb, “súlyos” szintről a harmadik szintre, “jelentősre” módosították a készültségi fokozatot.

A nagy-britanniai terrorkészültségi fokozat 2014 augusztusa óta nem volt ilyen alacsonyan.

Az eddigi “súlyos” fokozat a hivatalos besorolás szerint azt jelentette, hogy a hatóságok “nagyon valószínűnek” tartottak egy terrortámadást.

A hétfő óta érvényes “jelentős” készültségi szint “valószínűként” határozza meg ugyanezt.

A legmagasabb szint a “kritikus”, amelyet akkor léptetnek életbe, ha a hatóságok információi szerint nagyon nagy a veszélye az azonnali vagy rövid időn belüli terrortámadás elkövetésének.

A gyakorlatban ezt a készültségi szintet közvetlenül súlyos terrortámadások után is többször életbe léptették, arra az időre, amíg a hatóságok vizsgálták, hogy nem fenyeget-e azonnali újabb terrormerénylet.

Erre legutóbb 2017-ben volt példa, kétszer is: először a 2017 májusában elkövetett manchesteri öngyilkos merénylet után, amelynek 22 halálos áldozata volt, majd 2017 szeptemberének közepén, miután egy londoni metrószerelvényen pokolgépszerű szerkezet lépett működésbe. A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de így is 30 utas megsérült.

A hétfő óta érvényes “jelentős” szint alatt a “mérsékelt”, illetve az “alacsony” készültségi fokozat szerepel.

A “mérsékelt” készültségi szintet a hivatalos meghatározás alapján akkor lehet érvényben tartani, ha a biztonsági szolgálatok szerint lehetséges ugyan, de nem valószínű terrortámadások elkövetése.

Az “alacsony” szint életbe léptetésének kritériuma az, hogy a hatóságok “nagyon valószínűtlennek” minősítsék terrortámadások nagy-britanniai végrehajtását.

A mindenkori nagy-britanniai terrorkészültségi szintet a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egyesített Terrorizmuselemző Központ (Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC) határozza meg a kormánytól független döntéssel.

A JTAC a brit elhárítás (MI5) szervezeti keretein belül működik.

A JTAC által megállapított terrorfenyegetettség Nagy-Britanniára – Angliára, Skóciára és Walesre – vonatkozik, Észak-Írországra külön készültségi fokozat érvényes. Az észak-írországi terrorkészültség továbbra is a “súlyos” fenyegetettségnek felel meg.

A brit belügyminiszter a nagy-britanniai készültségi fokozat mérséklését bejelentő hétfői közleményében hangsúlyozta, hogy a terrorfenyegetettség továbbra is magas, és változatlanul fennáll a figyelmeztető előjelek nélküli terrortámadások veszélye.

Priti Patel közölte, hogy a kormányzati, a rendőrségi és a hírszerzési szolgálatok változatlanul folyamatosan dolgoznak minden lehetséges terrorfenyegetés elhárításán, és a hivatalosan megállapított fenyegetettségi szint állandó felülvizsgálat alatt áll.

Neil Basu, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője a készültségi fokozat mérséklésének bejelentéséhez fűzött hétfői nyilatkozatában hangsúlyozta: az intézkedés jelzi, hogy “pozitív fejlemények” történtek a terrorfenyegetettség csökkentésében, de változatlanul valószínű terrortámadások megkísérlése.

Basu részletek nélkül hozzátette: a terrorelhárító szolgálat hozzávetőleg 800 vizsgálatot folytat, és 2017 óta 24 terrortámadási terv végrehajtását akadályozta meg.(MTI)