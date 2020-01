Meredeken emelkedik az Amazon Ã¡rfolyama a vÃ¡rtnÃ¡l jobb gyorsjelentÃ©sre

Meredeken felívelt az Amazon árfolyama a New York-i tőzsdén, miután a riválisokkal ádáz versenyt vívó vállalat negyedik negyedéves beszámolója messze jobbnak bizonyult az elemzői várakozásoknál és saját előrejelzésénél is.

A világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata, az Amazon árfolyama több mint 13 százalékkal ugrott meg a tőzsdezárás utáni elektronikus kereskedésben a csütörtökön közzétett gyorsjelentés hatására, így piaci tőkeértéke ismét ezermilliárd dollár fölé emelkedett.

Az óriáscég nettó árbevétele éves összevetésben 20,8 százalékkal 87,43 milliárd dollárra emelkedett a december 31-én véget ért három hónapban, míg működési költségei 21,8 százalékkal 83,55 milliárd dollárra ugrottak. A nyereség 7,96 százalékkal 3 milliárd 268 millió dollárra emelkedett, az egy részvényre jutó nyereség hígított értéke 6,04 dollárról 6,47 dollárra nőtt.



Elemzők a bevételt és a nyereséget is 1-1 milliárd dollárral kevesebbre várták.A seattle-i központú Amazon nettó árbevétele a tavalyi év egészében 2018-hoz képest 20,45 százalékkal, 280 milliárd 522 millió dollárra nőtt. A nettó nyereség 11 milliárd 588 millió dollárt tett ki, ami 15 százalékkal haladja az egy évvel korábbi 10,07 milliárd dollárt. Az egy részvényre jutó hígított nyereség 23,01 dollár volt, míg egy évvel korábban 20,14 dollárra rúgott.Az Amazon működési eredménye a tavalyi negyedik negyedévben 3,87 milliárd, az egész évben pedig 14,54 milliárd dollárt tett ki. A menedzsment 4,2 milliárd dollárra várja a folyó negyedév üzemi eredményét, ami kevesebb ugyan az egy évvel korábbi 4,42 milliárd dollárnál, de a jelek szerint megnyugtatta a befektetőket, akik attól féltek, hogy a kiszállítás felgyorsítását célzó terv hatalmas költségei elviszik a nyereség jelentős részét.A tavalyi negyedik negyedévben valamivel 1,5 milliárd dollár alatt maradtak az egynapos kiszállítás bevezetésével járó pluszköltségek, a folyó negyedévben pedig egymilliárd dollárt emészthetnek fel.Az Amazon Prime szolgáltatásának immár több mint 150 millió előfizetője van, 50 százalékkal nőtt ezen adat legutolsó közlése, 2018 áprilisa óta. Az előfizetői díjak a tavalyi utolsó negyedévben 32 százalékkal, 5,2 milliárd dollárra nőttek, mivel minden korábbinál több fogyasztó lépett be a törzsvásárlói programba.Az Amazon nyereségének növekedése híven tükrözi az üzleti modell fejlődését. A vállalat a kis haszonkulccsal járó kiskereskedelem felől tovább lépett abba az irányba, amikor hasznot realizál a kiszállításon és más eladók termékeinek reklámozásán is.A New York-i tőzsde elektronikus kereskedésében közép-európai idő szerint péntek reggel nyolc óra körül 9,75 százalékos pluszban, 2053 dolláron jegyezték az Amazont. A csütörtöki 1870,68 dolláros záróár 11,99 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbihoz képest.(MTI)