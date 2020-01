Megvásárolta a Diófa Alapkezelőt az Indotek Group

Megállapodást kötött a Diófa Alapkezelő Zrt. többségi tulajdonának megvásárlásáról az Indotek Group. Magyarország egyik vezető befektetéskezelő és ingatlanfejlesztő társaságaként az Indotek Group célja, hogy – hosszú távon gondolkodó szakmai befektetőként – biztosítsa a jövőben azt a tulajdonosi hátteret, amelyre támaszkodva a Diófa Alapkezelő tovább tudja erősíteni piaci pozícióit, fejleszteni szolgáltatásportfólióját, mind a vagyonkezelés, mind a befektetési termékek piacán.

Az Indotek Group kizárólagos érdekeltségébe tartozó Tarragona Holding Zrt. vásárolta meg a Diófa Alapkezelő Zrt. 89,86 százalékos tulajdonrészét, amely a szavazati jogok 98,89 százalékát biztosítja az új tulajdonos számára. Az Indotek Group által létrehozott projektcég, valamint az eddigi többségi tulajdonos MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. között 2019. december 30-án született meg a megállapodás a tranzakcióról. Az Indotek képviselői előrehaladott tárgyalásokat folytatnak a Diófa Alapkezelő többi kisebbségi tulajdonosával is tulajdonrészük megvásárlásáról. A teljes tranzakció várhatóan márciusban fog zárulni.

A Diófa Alapkezelő eladása része a Takarék Csoport megújulásának. Ugyanakkor a Takarékbank Zrt. a továbbiakban is forgalmazza és kezeli a Diófa Alapkezelő befektetési jegyeit, továbbá biztosítja a teljes banki hátteret a Diófa Alapkezelőnek és ügyfeleinek.

Ennek megfelelően a Diófa Alapkezelő Zrt. ügyfelei számára a tulajdonosváltás közvetlenül nem lesz érzékelhető. Az Alapkezelő az eddig megszokott módon végzi tovább tevékenységét és kínálja szolgáltatásait intézményi és lakossági ügyfelei részére egyaránt. Így a Diófa Alapkezelő befektetési jegyeit továbbra is az ország legnagyobb hálózatát működtető Takarékbank fiókjaiban fogják forgalmazni. A lakossági ügyfelek a továbbiakban is a megszokott módon, ugyanazokban a bankfiókokban, ugyanazokkal az ügyintézőkkel intézhetik befektetési ügyeiket. Az új tulajdonosnak köszönhetően pedig megnyílik a lehetőség arra, hogy a jövőben más pénzügyi szolgáltatók, bankok is forgalmazhassák a Diófa termékeit, amelyek így az eddiginél szélesebb kör számára is elérhetővé válnak.

A december 30-án aláírt megállapodás révén az Indotek Group a hazai vagyonkezelői szektor egyik legdinamikusabban fejlődő alapkezelőjében szerzett meghatározó tulajdonrészt, hiszen a Diófa Alapkezelő több mint 340 milliárd forintos vagyont kezel intézményi és lakossági ügyfelei számára. A Diófa Alapkezelő által kezelt ingatlanportfólióba olyan exkluzív „A” kategóriás irodaházak tartoznak, mint az Alkotás Point, a Green House, a V17, vagy az Infopark A, E és G épülete.

„Az akvizíció mindkét fél számára kölcsönösen új fejlődési lehetőségeket kínál. Hosszú távon gondolkodó szakmai befektetőként a célunk az, hogy a Diófa Alapkezelő és az Indotek Group egymástól függetlenül, de egymás tevékenységét támogatva folytassa munkáját az üzleti eredményesség további javítása mellett. Amellett, hogy az Indotek cégcsoport befektetéseket fog végrehajtani a Diófa alapjaiban, személyesen is be fogok fektetni ezekbe az alapokba, ami jelzi, hogy bízunk a befektetésben” – fogalmazott Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

Az Indotek Group kész a Diófa Alapkezelő részére bocsátani a magyarországi és régiós ingatlanpiacon szerzett több mint két évtizedes szakmai tudását és tapasztalatát. Egyúttal átlátható, a szakmai és a pénzügyi szempontokat szem előtt tartó működést céloz oly módon, hogy a Diófa Alapkezelő az új tulajdonostól, illetve annak sikeresen működő befektetési alapkezelőjétől, az Indotek Investments Alapkezelő Zrt.-től elkülönülten végezze üzleti tevékenységét.

„Szakmai befektetőként támogatni kívánjuk a Diófa Alapkezelőt szolgáltatásportfóliója fejlesztésében is, annak érdekében, hogy az eddiginél is vonzóbb befektetési lehetőségeket és hozamokat kínáljon ügyfeleinek. Számos, jó hozammal vagy felértékelődési potenciállal rendelkező célpontot látunk a piacon, a jövőben pedig cél, hogy a Diófa Alapkezelő – intézményi és külföldi tőkepartnerei mellett – a kisbefektetőit is bevonja ezeknek a lehetőségeknek a kiaknázásába. Így például már szóba került olyan új alapok indítása, ahol fix díj helyett sikerdíjas konstrukcióban is tud majd hozamot realizálni az alapkezelő a befektetőkkel közösen. Versenyképes alternatívát kívánunk biztosítani mind a kis-, mind az intézményi befektetőknek, hogy az ingatlanpiacon az eddigieknél magasabb hozamú, kézzelfogható befektetéseket eszközölhessenek a Diófa alapjain keresztül.” – fejtette ki Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és többségi tulajdonosa.

Az Indotek Groupról

Az Indotek Group Magyarország egyik vezető befektetéskezelő cégcsoportja. A magyar–amerikai tulajdonban működő cégcsoport fő tevékenységeként a rá bízott vagyont elsősorban ingatlanok és ingatlanokkal fedezett vállalati követelések megvásárlására fordítja, portfóliója alapján a legfontosabb piaci szereplők közé tartozik Magyarországon. A cégcsoport tevékenységének lényege a kockázatok tudatos vállalása és professzionális kezelése, valamint a hosszú távú gondolkodás, amelyek együttesen kiemelkedő megtérülés elérését teszik lehetővé.

Az Indotek Group jelenleg piacvezető a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok magyarországi piacán. A mintegy 240 főt foglalkoztató cégcsoport több mint 300 ingatlan felett rendelkezik. A beépített és bérbe adható ingatlanterület nagysága összességében meghaladja az 1,5 millió négyzetmétert, amelyen több mint 2500 bérlő osztozik.

Az Indotek Group ingatlanportfóliójába tartozik – egyebek mellett – több mint 20 irodaház, például az EMKE irodaház vagy a Dohány utcai Focus Point Irodaház, továbbá több mint 20 fővárosi és vidéki, bevásárlóközpont, köztük a Duna Plaza, a Corvin Plaza, valamint Romániában a marosvásárhelyi Promenada Targu Mures. Emellett az Indotek Group számos szállodát – köztük a budapesti Gellért Szállót -, valamint számtalan raktárépületet és iparterületet tulajdonol, továbbá a csoport több saját fejlesztésű lakóparkprojekttel van jelen a lakossági ingatlanpiacon is.