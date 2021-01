Megtörtént az eddigi legsikeresebb exit a Hiventuresnél

Lezárta eddigi legeredményesebb exitjét az MFB Csoporthoz tartozó Hiventures Zrt. A tőkealap-kezelő az egyik legnagyobb magyar tulajdonú logisztikai vállalatnak, a Trans-Spednek adta el 27%-os kisebbségi tulajdonrészét a Webshippy-ben, az e-kereskedelmi logisztika digitalizálásában úttörő startupban. A tranzakció révén a Trans-Sped belépett a hazai e-kereskedelmi logisztikai piacra és elindította saját fulfillment szolgáltatását is. A Trans-Sped a továbbiakban a Webshippy szoftverére építve bonyolítja le online kereskedelemmel foglalkozó ügyfelei logisztikai folyamatát, miközben résztulajdonosként is profitál a Webshippy meglévő, több mint 1000 ügyfelének kiszolgálásból. A Hiventures egyedüli finanszírozóként a kész termék korai fázisától az egymilliárd forintos bevétel eléréséig kísérte el a Webshippy-t. A kockázati tőkealap-kezelő az első tőkebefektetés után három évvel száll ki a cégből, ami bizonyíték arra, hogy 2017-ben elindított, nagy növekedési potenciállal rendelkező, innovatív induló vállalkozások felkarolását célzó finanszírozási modellje jól működik.

A Webshippy technológiai startupként az elmúlt években olyan szoftvert alkotott, mellyel jelenleg a legmodernebb kiszervezett e-logisztikai szolgáltatást nyújtja a magyar piacon. Teljesítési központjából több mint ezer online értékesítő webáruház rendeléseit szolgálja ki, beleértve az értékesített termékek raktározását, csomagolását, kiszállítását és sokszor a számlázást is. Digitális nagykereskedelmi piacterén az értékesítő áruházak egyben többszáz beszállító termékéből válogathatnak, ezzel megkönnyítve az árubeszerzési folyamatot. A Webshippy szolgáltatásait a legtöbb olyan induló vagy már működő webáruház élvezheti, amely elsősorban normál méretű termékekkel kereskedik és nem rendelkeznek viszonteladói vagy saját bolthálózattal. Logisztikai szoftverének a segítségével azok a vállalatok is boldogulnak az e-logisztika kihívásaival, akiknél a kiszervezés nem járható út, de a legmodernebb online rendelésteljesítést szeretnék megvalósítani saját telephelyükön.

A tranzakció után a cég egy erős szakmai befektetővel a háta mögött egyedülálló szolgáltatásainak továbbfejlesztésére fókuszál, amelyeknek köszönhetően az internetes kereskedők még gyorsabban, pontosabban és kedvezőbb áron tudják kiszolgálni majd fogyasztóikat.

A Trans-Sped 30 éves nagyvállalati logisztikai tapasztalata olyan szakmai tudásmegosztást és forrásbevonást biztosít a magyar startupnak, amely további fejlődési lehetőséget biztosít akár újabb fulfillment centerek nyitásához, akár régiós terjeszkedéshez. Az együttműködés részeként a következő hónapokban a Webshippy raktárait robotizált rendszerrel szerelik fel, ezzel is elősegítve a forgalmi csúcsok kezelését.

A startup innovatív szoftverét és know-how-ját, valamint piac egyik leghatékonyabb folyamatait a Trans-Sped az első és legnagyobb licensz-partnerként fogja felhasználni nagyvállalati ügyfelei e-kereskedelmi logisztikájának kiszolgálására. Ezzel olyan professzionális logisztikai szolgáltató jelenik meg a piacon, amely egyaránt rendelkezik a megfelelő mennyiségű és felkészültségű munkaerővel, eszközökkel, ingatlanokkal a növekvő kereslet kiszolgálásához, illetve informatikai megoldásai és automatizáltsága révén hatékonyságbeli előnyöket is képes biztosítani a felhasználói megrendelés feladásától akár a visszáru kezeléséig.

„A Trans-Sped komplex, raktárlogisztikát, szárazföldi, légi és tengeri szállítmányozást, vámszolgáltatás és termelési logisztikát is lefedő tevékenységet végez, melyekből csak a raktárlogisztikát több mint 350 fővel és 200.000 nm-en valósítja meg. A Webshippy által fejlesztett technológiával pedig már minden, az online kereskedelemhez kapcsolódó háttértámogatási igényt is ki tudjuk elégíteni. A Trans-Sped országos és nemzetközi logisztikai rendszere a Webshippy szoftverével kiegészülve olyan nagy kereskedő és gyártó cégek magas szintű kiszolgálására is képessé vált, akik eddig ódzkodtak a digitális értékesítéstől a háttérlogisztika bonyolultsága miatt” – mondta el Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped ügyvezetője.

A kockázati tőkealap-kezelő, aki a Webshippy-hez kapcsolódó 2017-es Magvető, majd 2019-es Növekedési befektetései kapcsán elvárt megtérülési rátáját túlszárnyalta, teljes 27%-os üzletrészét értékesítette a Trans-Sped-nek annak érdekében, hogy a startup egy szakmai befektetőtől kapjon iparági segítséget a további dinamikus fejlődéséhez.

„A Hiventures küldetésének része a startup ökoszisztéma katalizálása, és az egyetlen szervezet, aki valamennyi vállalkozói életszakaszban, így már ötletfázistól egészen a nemzetközi terjeszkedésig biztosít egymásra épülő tőkefinanszírozási programokat, 15 millió forinttól akár 1 milliárd forint befektetésig. Büszkék vagyunk rá, hogy a Webshippy-t végig tudtuk kísérni ezen az úton, ahogyan az is öröm, hogy korábbi tulajdonrészünk magyar kézben maradt. Intézményi tőkefinanszírozóként természetesen minden befektetés esetében a nyereséges kiszállás a végső cél. A napokban négyéves tőke-alapkezelőnél az új források kihelyezése mellett az idei év és 2022 is várhatóan a hasonlóan sikeres exitekről fog szólni. Bár Magyarországon a befektetők exit periódusa jellemzően 5-7 év, illetve ahogyan a járványhelyzet lassítja a gazdaságot, úgy kitolhatja ezt az időszakot is, mi számítunk arra, hogy az innováció és a startup világ bizonyítani fogja, hogy ilyenkor is kelendő” – mondta Katona Bence, a Hiventures Zrt. vezérigazgatója.

Perényi András, a Webshippy alapító ügyvezetője hozzátette: „Az, hogy az egyik vezető tőkealap-kezelő hozamelvárásait túlszárnyaltuk, és szakmai befektetőt tudtunk bevonni a Webshippy továbbfejlesztésébe, azt mutatja, hogy nem csak mi hiszünk az e-logisztikai piac innováció-éhségében és töretlen fejlődésében, hanem a szakma és az intézményi befektetői piac hazai szereplői is. A csapatunknak érdemes volt és érdemes lesz nap mint nap bejönni dolgozni, csomagról csomagra értéket teremteni. Hiszem, hogy mi leszünk Kelet-Európa legnagyobb e-logisztikai szolgáltatója, és akár Európán túl is hatékony megoldásokat tudunk biztosítani az e-kereskedelem szereplői számára.”