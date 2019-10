Megtorpant a vállalatok beruházási szándéka

Egyelőre várat magára a nagyvállalati beruházások élénkülése – derül ki a K&H nagyvállalati növekedési index legutóbbi adataiból. Az elmúlt fél évben tapasztalt fellendülést követően ugyanis visszaesett a vállalatok beruházási szándéka, és jelenleg a cégek kevesebb mint fele tervez valamilyen fejlesztést a következő egy év során. Emellett a cégek többsége a beruházásokra szánt összeget sem tervezi növelni. A célokat tekintve egyértelműen a technológiai fejlesztések állnak az élen, és elsősorban az ipari, építőipari és a 2-3,9 milliárd éves árbevételű cégeknél várható leginkább beruházás a következő egy évben.

A hazai, 2 milliárd forint feletti éves árbevételű, nem-állami nagyvállalatok beruházási szándéka az előző két negyedévi fellendülést követően visszakorrigált. „A K&H nagyvállalati növekedési index eredménye szerint az előző negyedévi 53%-ról 45%-ra csökkent azoknak a cégeknek az aránya, amelyek a következő 1 évben fejleszteni kívánnak. A vállalatok részéről tehát most alacsonyabb beruházási intenzitás várható, emellett pedig azt is látni kell, hogy továbbra sem sikerül tartósan 50% felett tartani a fejlesztési szándékot” – mondta el Patrick Van Overloop, a K&H Üzleti ügyfelek divízió vezetője. „Ha megnézzük a konkrét célokat, a megvalósítandó beruházásoknál erőteljesen visszaesett a hosszabb távon gazdasági bővülést elősegítő beruházások, mint a technológiai fejlesztések, a kapacitásbővítésben gondolkodók aránya pedig gyakorlatilag nem változott az előző negyedévhez képest” – tette hozzá a szakember.

A beruházásokra szánt összegekben sem várható nagy fellendülés, hiszen enyhén erősödött azoknak az aránya, akik idén szinten tartják a fejlesztésekre fordítandó költségeket (70%), miközben az előző negyedévhez képest 29%-ról 23%-ra visszaesett azon vállalatok aránya, akik növelni tervezik beruházásaik értékét.

Az ipar húzhatja a beruházásokat

A beruházási szándék összefügg a cég méretével, de míg általában a cég méretével párhuzamosan a beruházási hajlandóság is nő, most ennek a fordítottja igaz. Jelenleg a 2-3,9 milliárd éves árbevételű cégeknél várható leginkább és a 10 milliárd éves árbevételt meghaladó cégeknél a legkevésbé valamilyen fejlesztés a vállalatvezetők várakozásai alapján. A méret mellett a tevékenységi kör is meghatározó, ha beruházásokról van szó. Jelenleg az ipari, építőipari cégek jóval nyitottabbak a beruházásokra (58%), miközben a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban ennél jóval visszafogottabbak (38% és 34%).

A K&H nagyvállalati növekedési index kutatásról

A hazai nagyvállalatok jelentős gazdasági szerepe miatt a K&H Csoport a GfK Hungária Piackutató Intézettel együttműködésben 2014-től kezdődően átfogó negyedéves kutatást végez, amelyben feltérképezi a hazai nem-állami nagyvállalati szektor aktuális helyzetét, valamint hogy hogyan látják saját cégük és a gazdasági környezet változásait a következő egy évben. A kutatás 250, a 2 milliárd forint éves árbevételt meghaladó, nem állami tulajdonú cég döntéshozójának megkérdezésével történik. A legutóbbi felmérés 2019. május 27. és június 21. között zajlott.

