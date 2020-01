Megszülettek a 2020-as bérek a SPAR-nál

Megállapodott a 2020-as bérfejlesztésről a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ). A megegyezés értelmében továbbra is megmarad a SPAR Hűségprogram. Újdonság a 13. havi juttatás rendszerének kibővítése, valamint az, hogy az eddig elérhető dolgozói vásárlási kedvezmény a KASZ kezdeményezésére február 1-től 10%-ra emelkedik. A bérfejlesztést a vállalat kizárólag saját forrás felhasználásával valósítja meg.

Újra sikeresen zárult a több mint 13 ezer munkavállalót foglalkoztató SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft.-nél lezajlott bértárgyalás. A vállalat a garantált bérminimum, illetve a minimálbér jogszabályban rögzített mértékéhez képest magasabb bért biztosít munkatársai számára, melyet továbbra is kiegészít saját hűségprogramjának juttatási elemeivel. Az elérhető legalacsonyabb bruttó alapbér a legnagyobb létszámot kitevő áruházi munkakörökben a próbaidő alatt 235 ezer forint, próbaidő után 245 ezer forint. A vállalat továbbra is biztosítja a kiemelt teljesítménnyel bíró áruházak számára az alapbéren felüli kiegészítő jövedelmet.

„A SPAR 2017 és 2019 között 26,5 milliárd forint értékű bérfejlesztést hajtott végre. Ez a szám 2020-ban közel 7 milliárd forinttal egészül ki.” – hangsúlyozta Maczelka Márk kommunikációs vezető.





A SPAR 2020-ban is biztosítja a SPAR Hűségprogramot, így idén is megmarad a SZÉP kártya: a juttatás mértéke pedig változatlan marad, a SPAR-nál eltöltött évek számától függően éves szinten minimum 40, maximum 100 ezer forint, amivel a vállalat támogatni kívánja munkavállalói kikapcsolódását, feltöltődését. Új elem a 13. havi juttatás kiterjesztése az év első felében belépők számára, melynek célja a vállalat vonzóbbá tétele a munkaerőpiacon, valamint továbbra is él a dolgozói vásárlási kedvezmény, melynek mértéke a 2020-as évben február 1-től kezdődően 10% kedvezmény elérését teszi lehetővé az egyes vásárlások alkalmával, havi 80 ezer forint vásárlási összeghatárig.

A SPAR Magyarország 2020-ban is folytatja a beruházásokat új áruházak építésével – és ezzel együtt új munkahelyek teremtésével – valamint a meglévő áruházak felújításával: az idei beruházási keret meghaladja a 31,6 milliárd forintot, melyet az osztrák családi tulajdonban lévő vállalat Magyarországon fektet be.