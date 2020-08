Megnőtt a weboldalindítási kedv?

A vírushelyzet bejelentésétől kezdve napról napra tapasztalhattuk az online világ felé történő fordulást a vállalkozások részéről is. Kedvenc beülős éttermeink elkezdtek házhoz szállítani, interneten keresztül rendelhettük meg a zöldségeket piacra járás helyett, vagy online, a képernyő előtt vettünk részt csoportos edzéseken.

Teljes mértékben megfigyelhető volt az a tendencia, hogy számos, eddig csak offline működő üzlet készített weboldalt és jelent meg az interneten információnyújtási és értékesítési célok miatt egyaránt.

Mi sem mutatja ezt jobban, mint a magyar domain regisztrációs statisztika, mely az új .hu végződésű domain bejegyzések számának alakulását szemlélteti havi bontásban.

Forrás: saját szerkesztés a Hureg statisztika alapján

Megfigyelhető volt, hogy a veszélyhelyzet márciusi bejelentése után megnövekedett a domain regisztrációs kedv –feltételezhetően új weboldal készítése céljából–, mely májusban tetőzött, de még júniusban is érezhető volt a hatása. A szabályozások csökkentésével együtt viszont az új domain bejegyzések száma júliusra a járvány előtti szint alá csökkent.

Felvetődhet a kérdés, hogy vajon hány olyan üzlet van még, mely nem rendelkezik webshoppal? A környező országok fertőzöttségét tekintve kell-e második hullámmal számolnunk és ha igen, az szintén elindít-e egy újabb tendenciát, mely szerint azok a vállalkozások is megjelennek az interneten, akik eddig csak vártak, vagy egyáltalán nem érezték szükségét?

Továbbá ha online jelenlétről beszélünk, nem feltétlenül csak a saját weboldal jöhet szóba. Ez a legprofibb és leginkább személyre szabható formája, de több lehetőség is áll a cégek előtt.

Gyűjtőoldalak

Megjelenhetünk különféle gyűjtőoldalak listáján. Akár csak az elérhetőségeinket adjuk meg, akár lehetőséget nyújtunk arra, hogy az adott oldalon keresztül rendeljenek tőlünk, már nagyobb célközönséget tudunk elérni.

Google Cégem

Főként a helyi vállalkozások számára javasolt egy Google Cégem fiók létrehozása. Ennek segítségével megjelenhetünk a Google keresési találatai között számos hasznos információval: cím, nyitvatartás, térkép, fotók. Viszont még Google Webhely létrehozására is van lehetőség, mely tulajdonképpen egy díjmentes weboldal. Természetesen nem hasonlítható egy saját honlaphoz, de a netes megjelenés egyszerű módjaként megállja a helyét.

Közösségi média oldal

Továbbá regisztrálhatunk üzleti közösségi média oldalakat vállalkozásunknak, ahol meg tudnak találni minket akkor is az érdeklődők, ha éppen nincs nyitva az üzlet. Számos hasznos információt oszthatunk meg velük, továbbá ők is kezdeményezhetnek beszélgetést velünk és választ kaphatnak kérdéseikre. Sőt olyat is láttunk már, hogy vállalkozások Facebook üzenetben veszik fel a rendeléseket, majd postázzák azokat, ha a termékkör engedi.

Bármelyiket is válasszuk, ne felejtsük el, hogy az online jelenlét manapság már szinte nélkülözhetetlen a legtöbb üzletágban.