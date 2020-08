Megmaradhat a home office és a csökkentett munkaidő a kkv-k körében

A gazdaság részleges újraéledésével a cégek várakozásai is javultak az idei évre, ugyanis a K&H júniusi felmérése alapján a hazai kis- és középvállalkozások közel fele optimista saját helyzetét tekintve. Mivel a vírus miatt bevezetett intézkedések – mint például a csökkentett munkaidő és a home office – sok vállalkozás esetében hatékonynak bizonyultak, így ezek megmaradhatnak a jövőben is.

A koronavírus-járvány gazdasági következményeinek vizsgálatára a K&H Bank áprilisban készített felmérést saját kkv ügyfelei körében, amelyet júniusban megismételt, hogy megvizsgálja, miként vélekednek a karantént követően a hazai cégek a válság hatásairól és jövőbeli kilátásaikról. A gazdaság újraéledésével a hazai cégek idei évre vonatkozó várakozásai is javulni látszanak. „Az áprilisi felmérés alapján a magyar kkv-k felét mérsékelten, 44 százalékukat pedig nagymértékben érintette a koronavírus, elenyésző azok aránya, akiknek változatlanok maradtak a működési körülményei. A legfrissebb, júniusban megismételt kutatásból kiderült, hogy a hazai kis- és középvállalkozások 44 százaléka már optimista a jövőt illetően, és arra számít, hogy nyereséggel zárja az évet. A válaszadók több mint harmada pedig még nem látja biztosan, hogyan alakulnak az idei évi bevételei” – foglalta össze a várakozásokat Kökény Roland, a K&H kkv szegmens marketing vezetője.

Így reagálnának egy újabb járványra a kkv-k

Azt még nem lehet tudni, hogy számíthatunk-e következő hullámra, mindenesetre csak minden harmadik cég érzi úgy, hogy az eddigiekből tanulva, a jövőben könnyebben tudná kezelni a járvány kapcsán kialakult helyzetet, 39 százalék szerint ez nem lenne sem könnyebb, sem nehezebb. Ahogyan a vírus nagyon eltérően érintette az egyes szektorokat, úgy a jövőben is komoly különbségek mutatkozhatnak a hatásokat illetően. A turizmus a leginkább érintett, ugyanis 22 százalék számít arra, hogy a jelenleginél sokkal nehezebben kezelne egy ugyanilyen válságot vagy egyáltalán nem vészelné át; míg a kereskedelmi szektorban 8 százalék, az ipari cégek között 7 százalék, a mezőgazdaságban viszont csak a megkérdezettek 3,7 százaléka vélekedett így.

Marad a csökkentett munkaidő és a home office

A kkv-k különböző fejlesztéseket, intézkedéseket alkalmaztak a válság alatt, amelyek közül leginkább a munkaerőt érintő változások maradhatnak meg hosszú távon is. A válaszadók 18 százaléka továbbra is csökkentett munkaidőt alkalmazna, 16 százalékuk pedig nem hagyna fel az otthoni munkavégzéssel. A vállalkozások közel fele (45 százalék) nem számol munkaerőt érintő változásokkal az év végéig, közel minden tizedik (12 százalék) pedig létszámbővítésben gondolkodik, így a munkavállalók inkább pozitív várakozásokkal tekinthetnek a jövőbe. A munkabéreket, valamint a béren kívüli juttatásokat érintő változásokra is kevésbé lehet számítani: a kutatásban résztvevők 42 százaléka nem tervez ilyennel, közel minden negyedik válaszadó (27 százalék) esetében a munkatársak bruttó bejelentett bére nem változik, és csupán 5 százalék mondta azt, hogy fizetéscsökkentést alkalmazna.

A felmérésről

A felmérést a K&H Bank végezte saját mikro kkv ügyfelei körében, célja a koronavírus járvány okozta gazdasági következmények felmérése a kis- és középvállalati szektor szereplőinél. Az online kérdőívet 3090 válaszadó töltötte ki 2020. június 12-21-e között.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 4000 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 208 lakossági fiókot működtet, és csoportszinten több mint másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2500 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet.

K&H Bank

2020 első negyedévének végén :

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 362 milliárd forint

mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 3667 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 6,5 milliárd forint

K&H Biztosító

2020 első negyedévének végén :

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 18,9 milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, nem auditált): 180,8 milliárd forint

biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,7 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 2,5 milliárd forint