Meglepő kanyarok: így vásároltál 2019-ben

Percről-percre is változhatnak a vásárlási szokások, elég egy váratlan történés, lehet az akár az időjárás, vagy egy új ketyere, vagy éppen egy dögös akció, és száguldunk a boltba. Az eredmény, hogy faljuk a mobilt, a magyar Black Friday fejre állt, a kuckónkat berendezzük, adunk, kenünk magunkra mindent, a turik pedig leáldozóban vannak.

2019 utolsó két hónapja ugyan még hiányzik a statisztikából, de így is kirajzolódtak a legfontosabb pénztárca soványító változások, ezekből szedtünk egy csokorra valót.

a mobiltelo mindent visz

160 milliárdnál is többet költöttünk mobilra 2019-ben, az elmúlt három esztendőben megkétszereződött ez az összeg, a növekedés tempójában ez a leggyorsabb boltos piacrész. És ma már valamicskével túl is lépi a nagyértékű elektromos háztartási gépek (például hűtő, mosógép) piacát.

Hiába, a digitalizáció révén a mobil már mindent tud, akadoznak is a hagyományos techcuccos piacok világszerte.

A Black Friday özön fejre állította a webet

A Black Friday eredeti célja, hogy november vége tájékán felhívja a figyelmet a decemberben közelgő ajándékvásárlás időszakára, egy egynapos jókora reklámakcióval. De hát nálunk ez másként alakult. Az egyébként az év minden napján valamit amúgy is reklámozó webáruházak 2019 novemberében is megrendezték a maguk szokásos őrült futamát. Jutott is minden napra Black Friday, és például a legnagyobb műszaki áruházak három hétvégén is egymásnak estek akciós áradatukkal. De hát az akciók azért nem voltak olyan jókorák, úgy egymást közt szólva

Hát ennek persze nem a vásárló itta meg a levét, ő is belehúzott, csak engedmény legyen, így a novemberi webköltekezés már nagyobb volt a decemberinél. Most éppen azzal számolunk, hogy a novemberi webköltekezés 90 milliárd forint felett, a decemberi pedig alatta lesz. (És a nemrégiben pontosított hivatalos statisztika szerint így volt ez már 2018-ban is.)

Az ok? A 30% feletti ütemben bővülő webpiacon nagyon kell helyezkedni. Aki nem lép egyszerre, az lemarad.

De hát tegyük helyre is a webáruházakat. 700 milliárd forint felett van már az éves piacuk, de a részesedésük csak 6% a teljes boltos piacból. És az iparcikkek körében 20% körüli, ami megfordítva azt jelenti, hogy a hagyományos bolt azért több. Ma.

a lakás a második legnagyobb szelet a boltban

Az már megszokott, hogy élelmiszerekre költöttük a legtöbbet, az éves mérleg bő 3.100 milliárd forintot mutathat majd (italféleségeket, kávét nem számolva, azt majd máskor). De hát ha minden lakással kapcsolatos boltos vásárlást egy kosárba teszünk (építőanyag, barkács cuccok, bútor, mindenféle lakásfelszerelés), akkor abból az kerekedik ki, hogy a boltos világ második legnagyobb szelete az otthonunk világa, valahol az élelmiszeres kiadások értékének fele fölött mozgó piaccal.

szeretjük az élvezeteket és adunk is magunkra – ruhát

Italféleségekre (alkohol nélkül és alkohollal), kávéra is szépen költünk a boltban, a számla megközelítheti majd a 850 milliárd forintot.

De hát például az sem mindegy, milyen ruhában mulatunk szilveszterkor, amikor iszogatunk is, megy is rá a pénz szépen. Ruhafélékből, cipőből 950 milliárd forintért bámulgathatjuk a másik cuccát, mert ugyebár ez is hozzátartozik a képhez. Előbb a próbafülke tükre, után némi pislogás, mennyi is a sikere az új cuccnak.

Ja, igen, a smink. Testápolási cikkekre, kozmetikumokra is költünk szépen (ebben a szappan, fogkrém, rúzs, púder is benne van), 400 milliárd forint felett ketyeg az éves mutató.

turik leáldozóban

Úgy látszik, a vastagabb pénztárca, a fast fashion és a kínai bolt összefogott és megálljt intett a használt cikkek piacának. Így 2019-ne is nagyjából 35 milliárd forint ment el használt holmikra ilyen boltokban, ugyanúgy, mint korábban (ebben persze az apróhirdetésekben, vagy kéz alatt elsózott megunt holmik nincsenek benne, az másik, de szinte felmérhetetlen történet).

(blokkk.com)