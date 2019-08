Megjelent a nyugdíjasok rezsiutalványáról szóló kormányrendelet; az utalványra az öregségi nyugdíjasok mellett a nyugdíjszerű ellátásban részesülők is jogosultak, így nagyjából 2,6 millió ember – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ pénteken az MTI-vel.

A közlemény emlékeztet, a rezsiutalványok értéke egyszeri kilencezer forint, amit három, háromezer forintos címletben kapnak meg a jogosultak. A rezsiutalványokat a Magyar Posta kézbesíti szeptember 30-ig, és azokat jövő év március 31-ig lehet felhasználni. A posta a kézbesítést egyszer kísérli meg, a kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet a Magyar Államkincstárnál kell kérni november 30-ig; az utalvány adómentes.

Közölték azt is, hogy a jogosultak körét a kormányrendelet részletezi, de utalványra jogosultak többek között a 2019 májusában ellátásban részesülő öregségi nyugdíjasok, özvegyi nyugdíjasok, a szülői nyugdíjat, árvaellátást, korhatár előtti ellátást, rokkantsági, rehabilitációs ellátást, baleseti, rokkantsági járadékot, fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát kapók.

A rezsiutalványokat földgáz- és villamosenergia szolgáltatás kifizetéséhez lehet felhasználni; postai csekk befizetéséhez vagy közvetlenül a szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet átadni. A részletes tájékoztatás erről a szolgáltató honlapján lesz elérhető.



Megjegyzik, egyszerre több utalvány is felhasználható több csekk befizetéséhez. A befizetésnél az utalványokon szereplő összeget kiegészíteni csak készpénzzel lehet, bankkártyával nem, és az utalvány készpénzre nem váltható.A szolgáltató ügyfélszolgálatán átadott rezsiutalványok értékét a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az átadást követő 15 napon belül jóváírja a fogyasztó folyószámláján.A rezsiutalványokról érdeklődni a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet.Közölték: a kormány megbecsülése jeleként nyújtja a rezsiutalványt a nyugdíjasoknak, amit a gazdaság jó teljesítménye tesz lehetővé. Kiemelték, Magyarország az elmúlt években gazdasági fordulatot hajtott végre, mára az EU egyik legdinamikusabb bővülő gazdasága. A magyar gazdaság a második negyedévben 5,1 százalékkal nőtt, miközben az uniós átlag 1,3 százalék volt. Mint írták, a kormány fontosnak tartja, hogy az idősek is részesüljenek a gazdasági eredményekből, “hiszen ők az életüket ledolgozták ezért az országért, és felnevelték gyermekeiket”. A korábbi rezsicsökkentések mellett a kormány korábban Erzsébet-utalványok kifizetésével is segítette a nyugdíjasokat – áll a közleményben.(MTI)