Meghalt a leggazdagabb cseh üzletember egy alaszkai helikopter-balesetben

Meghalt egy alaszkai helikopter-balesetben Petr Kellner milliárdos üzletember, a Forbes magazin szerint a leggazdagabb cseh – jelentette hétfőn a The New York Times című lap és Kellner pénzügyi csoportja.

Korábbi hírek szerint a helikopter szombaton kora este zuhant le, a balesetben öt ember meghalt, egy pedig súlyosan megsérült. Az amerikai szövetségi légügyi hatóság tájékoztatása szerint az Eurocopter AS50 típusú gépet Butte városka közelében érte a katasztrófa, egyelőre nem tudni, hogy miért. A jelentésben szerepelt az 56 éves Kellner mint halálos áldozat. Egy másik, 50 éves cseh állampolgár is van a halottak között.

Petr Kellner halálát hétfőn Jitka Tkadlecová, a cseh üzletember tulajdonában lévő PPF pénzügyi befektető csoport szóvivője is megerősítette. Közölte egybe, hogy Kellner temetésére szűk családi körben kerül sor.

“Míg szakmai élete hihetetlen munkabírással és alkotókedvvel volt tele, magánélete csak a családjáé és gyermekeié volt. Temetésére szűk családi körben kerül sor” – mondta Jitka Tkadlecová.

A New York Times szerint a helikopter utasai síelni voltak az érintetlen alaszkai természetben. Az ottani sízés a milliomosok adrenalinos sportjának számít, és nagy kockázatokkal jár. Petr Kellner nagyon szeretett síelni, és a sajtó szerint gyakori résztvevője volt az alaszkai kirándulásoknak.

Petr Kellner a PPF Group pénzügyi befektető csoport többségi tulajdonosa, övé a PPF részvényeinek 99,93 százaléka, magánvagyonát a Forbes magazin tavaly év végén 293 milliárd koronára (11,2 milliárd euróra) becsülte.



A prágai székhelyű PPF Group három kontinens számos országában vállalkozik a legkülönbözőbb ágazatokban. Többségi tulajdonosa egyebek között a lakossági kölcsönöket nyújtó Home Credit csoportnak, a cseh Nova és a szlovák Markíza kereskedelmi televízióknak.A PPF tavaly vette meg a Central European Media Entreprises (CME) csoportot, amelynek az említett két nagy televíziós társaság mellett egyebek között további televíziók, az O2 mobilszolgáltató, az Air Bank és a Skoda Transportation Services is tagja. A CME aktívumainak értéke a cseh sajtó szerint 48, 6 milliárd euró.(MTI)